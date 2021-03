Perché il gatto miagola sempre? Problemi di comunicazione

Se abbiamo notato che il gatto miagola sempre, probabilmente non c’è nulla di cui preoccuparsi. Con il passare delle generazioni, i gatti di casa si stanno allontanando sempre più da quello schivo, burbero e solitario del loro antenato selvatico, divenendo creature amanti della compagnia e della socialità. Ma a volte il gatto miagola con insistenza per delle ragioni precise, e in alcuni casi per dei problemi di salute che non possono essere trascurati. Per queste ragioni, se il gatto miagola sempre è bene prestare attenzione e, se dovesse essere il caso, anche rivolgersi ad una bravo veterinario.

Il gatto miagola sempre: quali sono le cause?

Socialità

Uno dei motivi più frequenti per cui un gatto miagola con insistenza è il piacere della nostra compagnia. Al rientro in casa, oppure se durante il giorno voi e il vostro gatto siete stati in stanze diverse e non avete avuto modo di interagire, il gatto potrebbe volervi semplicemente salutare.

In questi casi, il miagolio del gatto è delicato e amichevole, spesso accompagnato da altri gesti d’affetto. Molti gatti, quando miagolano per socializzare, lo fanno con una voce spezzata, quasi rantolante, unita ad un forte accompagnamento di fusa in sottofondo.

Inutile dire che, se è questa la modalità con la quale il gatto miagola sempre, non c’è nulla di preoccuparsi. Anzi, potete essere soddisfatti di avere in casa un gatto che prova un sincero affetto per voi

Fame

Una delle ragioni più comuni per cui il gatto miagola è la fame. Quando ha fame e la ciotola e vuota, il gatto raramente ha la pazienza di attendere che vi decidiate a provvedere, ma sarà lui stesso a sollecitarvi nel fare quello che, ai suoi occhi, è il vostro dovere.

Il miagolio di una gatto affamato è insistente, cadenzato e ha una il tono tipico di chi pretende qualcosa da voi. Se il gatto miagola sempre alla stessa ora, probabilmente quella è l’ora che lui ritiene più giusta per fare la pappa, e forse dovreste considerare l’idea di spostare l’orario del pasto al momento indicatovi dal micio.

Calore

Nei paragrafi precedenti abbiamo osservato i motivi più comuni per cui il gatto miagola sempre, ma probabilmente se fosse una di quelle, la ragione del miagolio insistente del vostro micio, ve ne sareste accorti senza bisogno di un consiglio.

Quello che non tutti sanno, invece, è che anche le gatte sterilizzate possono andare in calore. O meglio, le gatte, che hanno subito da poco l’operazione, hanno ancora in circolo una discreta quantità di ormoni e possono, per i primi tempi, affrontare un calore come se fossero ancora intere.

Il periodo dell’estro, per le gatte, è un momento delicato, che sottopone la micina ad una vera sofferenza fisica. Chiusa in casa, la gatta vivrà un irrefrenabile bisogno non soddisfatto e si produrrà in insistenti miagolii. Queste esibizioni canore hanno un duplice significato: sono l’espressione della sua sofferenza e al contempo saranno il modo che la micia ha per provare, istintivamente, ad attirare un maschio con cui poter placare questo suo bisogno fisico.

Se il gatto che miagola in continuazione è una giovane femmina sterilizzata da poco, ci sono grandi probabilità che il motivo sia questo. In questo caso, non potete far altro che aspettare che il periodo dell’estro si esaurisca. Crescendo, questo fenomeno si spegnerà e il gatto smetterà di miagolare con tutta questa insistenza

Dolore o malattie

Esiste, infine, un altro possibile motivo che spinge il gatto a miagolare con grande insistenza: potrebbe soffrire di un dolore cronico. I motivi possono essere molteplici, tra cui anche alcune malattie che possono spingere il povero gattino in uno stato di profonda sofferenza.

Se non è possibile definire con l’esattezza il motivo per cui il gatto miagola sempre, dovrete considerare l’ipotesi che stia effettivamente soffrendo per qualche ragione. In questo caso dovrete organizzarvi per agire di conseguenza.

Il gatto miagola sempre: cosa fare?

Come avete visto, quando un gatto miagola con grande insistenza potrebbe essere semplicemente felice di vedervi o potrebbe avere delle gravi problematiche di salute.

Il nostro consiglio, quindi, è quello di cercare di capire con certezza quale sia il motivo del suo comportamento e, qualora non fosse possibile definirlo con sicurezza, preoccuparsi di farlo esaminare da un veterinario, che possa escludere l’esistenza di eventuali patologie.