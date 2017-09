Dogo argentino: carattere, standard e 10 cose che non sapevi

Il dogo argentino è un cane estremamente robusto, resistente ed intelligente. Questa razza, originaria della provincia argentina di Cordoba, è diventata molto famosa nel mondo per il suo coraggio e la sua resistenza. Si tratta di una razza antica, nota per il coraggio e per il fatto che veniva usata anche per la caccia al puma, al cinghiale e ad altri animali della pampa argentina.

Oggi però viene usato sia come cane da guardia che come cane da compagnia, e con un po’ di addestramento è ottimo anche per la famiglia. Infatti il dogo argentino sviluppa un grande attaccamento al padrone, che difende sempre con grande lealtà e con coraggio, fino al sacrificio della vita. Queste caratteristiche che rendono questo cane così particolare lo hanno anche fatto diventare famoso in tutto il mondo, ed oggi il dogo argentino è una razza assai diffusa.

Storia del dogo argentino

Il dogo argentino è una razza di cane che è stata creata nel 1928 dal dottore Antonio Nores Martinez, membro di una antica famiglia di Cordoba, argentino, con la passione del cane. Egli incrociò diversi cani di pura razza con il Perro de Pelea Cordobes, un cane da combattimento della regione.

Il risultato era estremamente vigoroso ma instabile dal punto di vista del carattere e veniva usato per le lotte fra cani. Con una minuziosa selezione di sangue e di carattere, infine Martinez ottenne un cane stabile, forte e connotato da certe caratteristiche. Il dogo argentino nasce come cane da combattimento, ma poi comincia ad essere usato da Martinez stesso come cane da caccia: fu allora che il dogo argentino mostrò un’attitudine rispetto alla caccia che lo rese uno dei migliori cani per le battute, soprattutto nella caccia al cinghiale ed al puma.

Resistente, fortissimo, estremamente coraggioso ed implacabile, il dogo argentino era il terrore di tutti i predatori della pampa. Il 21 maggio del 1964 il dogo argentino venne riconosciuto dalla società cinofila argentina. Nel 1973 il dogo argentino venne accettato dalla Federazione Cinofila Internazionale e venne pubblicato il primo standard ufficiale.

Carattere del dogo argentino

Il dogo argentino è quello che si potrebbe dire un cane di carattere. Con portamento altezzoso e regale, a prima vista potrebbe sembrare scostante e scontroso. Ma invece il dogo argentino per il suo padrone ha fedeltà incondizionata, e così verso i componenti della famiglia.

Il dogo argentino non è inutilmente aggressivo, ma con gli estranei è diffidente ed in genere stenta a farsi avvicinare. In genere dopo qualche tempo è disposto ad avvicinarsi anche agli estranei.

L’intelligenza del dogo argentino è notoria, e anche per questo viene usato come cane da difesa e da guardia.

Il dogo argentino è un cane coraggioso, ma in grado di distinguere fra situazione e situazione, quindi non è avventato. Non è neppure agitato e se abituato alle persone sopporta bene anche le passeggiate, ma è sempre meglio evitare di immergerlo in situazioni troppo stressanti (persone camuffate con ombrelli o capelli, persone che corrono, traffico e rumore).

Il notevole equilibrio psichico del dogo argentino, che ne fa una macchina perfetta, lo rende in grado di mantenere il controllo e l’attenzione altissimi in ogni situazione.

Con i bambini il dogo argentino è molto protettivo e familiare. Tuttavia va innanzitutto socializzato fin da cucciolo alle persone ed agli altri cani, e non va mai lasciato da solo con i bambini o con altri animali.

Taglia e aspetto del dogo argentino

Il dogo argentino è un cane muscoloso e massiccio. I maschi sono alti da 62 a 68 cm e le femmine da 60 a 65 cm. L’ossatura del dogo argentino è molto potente, robusta, tonica. Il muso è classico dei molossidi, tondo, naso prominente e un muso completamente caratteristico, dentatura grande e sviluppata, occhi piccoli e scuri.

Il corpo del dogo argentino è armonioso e ben proporzionato, mascelle solide e robuste, muscoli estremamente sviluppati.

Il mantello del dogo argentino è completamente bianco, il tartufo è nero.

Aspettativa di vita e salute

Il dogo argentino è un cane di semplice manutenzione, ha il pelo raso e richiede il bagno solo quando è sporco. Il dogo argentino è un cane di buona salute. In genere malattie tipiche della razza sono epilessia, sordità, displasia dell’anca, entropion: meglio optare solo per cani che siano dotati di pedigree e con controlli fatti alla nascita.

L’aspettativa di vita del dogo argentino è di 10-12 anni.

10 cose che non sapevi sul Dogo Argentino

Il Dogo Argentino è conosciuto anche col nome di Mastino Argentino. Quando le persone sentono ‘mastino’ la loro immaginazione va al BullMastiff, un cane enorme ed alto. Invece il Dogo Argentino è un cane abbastanza muscoloso ma non è grosso come il BullMastiff.

