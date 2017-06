Boston Terrier Pug Mix (Bugg Dog): 5 cose da sapere

Quando sei alla ricerca di un cane da adottare, puoi trovare talmente tante razze da esserne confuso. Una delle migliori razze in assoluto per chi non abbia mai avuto un cane è il Boston Terrier Pug Mix.

Si tratta, semplicemente, dell’incrocio fra un carlino ed un Boston Terrier, conosciuto anche col nome breve di Bugg.

Questi piccoli ed adorabili animali sono naturalmente portati alla socializzazione, sono molto amichevoli con bambini e cani ed anche con gli anziani: insomma il Boston Terrier Pug Mix è un perfetto cane da compagnia. Vediamo quindi qualche caratteristica di questo animale: ecco cinque curiosità che non conoscevi sul Boston Terrier Pug Mix.

Hanno bisogno di scarsa attenzione al mantenimento. Non c’è bisogno di spazzolare tutti i giorni il Boston Terrier Pug Mix, dato che questo cane ha il pelo corto. Tutto quello che gli serve + un bagno, magari due volte al mese, ed una spazzolata qualche volta a settimana, per eliminare il pelo in eccesso. Questo cane è ideale per chi non abbia tempo di portarlo alla toeletta, dato che richiede un grooming minimo. Le sue unghie sono molto resistenti e non si spezzano in natura, quindi saranno da tagliare periodicamente. Pulisci con attenzione le sue orecchie e controlla che non abbia infezioni agli occhi. Hanno un’alta aspettativa di vita. Questi cani sono cani molto resistenti, se adotti un Boston Terrier Pug Mix preparati a prendertene cura per molto tempo! La loro aspettativa di vita è di circa 13 anni ma ci sono molti casi di Boston Terrier Pug Mix che vivono tranquillamente anche di più. Questi cani ti staranno accanto per molto tempo. Amano l’esercizio fisico. Questi cani sono estremamente energici, ma possono fare esercizio velocemente ed in poco spazio. Basta una veloce passeggiata o un po’ di gioco per farli stare sereni e soddisfatti per il resto della giornata. Il Boston Terrier Pug Mix è quindi il cane ideale per chi non abbia il tempo di far correre il suo cane tutto il giorno perché impossibilitato o troppo impegnato. Durante le passeggiate usate un guinzaglio corto per avere più controllo sul cane. Sono estremamente voraci. Chi l’avrebbe mai detto che un cane piccolo come il Boston Terrier Pug Mix avesse un appetito del genere? Eppure questi cani tendono a mangiare davvero tanto. Hanno bisogno di socializzazione da cuccioli. Il Boston Terrier Pug Mix ha bisogno di relazionarsi con gli esseri umani fin da quando è solo un cucciolo, altrimenti potrebbe sviluppare dei problemi di carattere e di comportamento. Sono cani intelligenti, semplici da addestrare, quindi è bene addestrarli e socializzarli da quando sono cuccioli.