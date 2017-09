Boston Terrier Pug Mix (Bugg Dog): carattere, standard e 5 cose da sapere

Il Bugg dog è un curioso incrocio fra un carlino ed un Boston Terrier, insomma un cane dall’aspetto estremamente tenero, dalle origini ancora abbastanza sconosciute ma anche un tipo di cane che sta diventando sempre più popolare per il suo carattere, per la personalità e la dolcezza, che lo rendono il cane ideale per chi ha un cane per la prima volta.

Questo cane può avere un aspetto fisico diverso di volta in volta, comunque in genere il Bugg dog tende ad assomigliare di più al carlino.

Il pelo corto e la coda curva, che di solito sono presenti, richiamano più alla memoria la struttura fisica del carlino. Questo cane così dolce e così simpatico, adatto per chiunque abbia un cucciolo per la prima volta, è perfetto per tutta la famiglia. Andiamo assieme a scoprire qualcosa di più su di lui.

Origini del Bugg dog

Le vere origini del Bugg dog non sono conosciute. Sappiamo che questo tipo di cane è estremamente recente, la combinazione delle razze Boston Terrier e carlino è stata fra le ultime in assolute nel mondo degli incroci del cane. Probabilmente il Bugg dog è stato creato per inventare un tipo di cane di razza piccola, ideale per la vita in casa, che fosse affabile come le razze dalle quali proviene.

In genere il Bugg dog è definito come incrocio fra carlino e Boston Terrier al 50% e 50%.

Come tante altre razze miste, anche il Bugg dog non è riconosciuto dall’American Kennel Club, ma è stato riconosciuto dall’American Canine Hybrid Club e da altri club internazionali.

Carattere del Bugg dog

Il Bugg dog è un cane molto intelligente e sveglio. Ovviamente il carattere e la testardaggine del Bugg dog variano anche a seconda del tipo di incrocio genetico, ma in linea di massima possiamo dire che il suo comportamento richiama quello dei genitori, tranquillo e leale al padrone. In genere i Bugg dog sono estremamente amorevoli con la famiglia, e molto fedeli i loro padroni; sono comici, divertenti ed adatti ai bambini ai quali si affezionano velocemente e coi quali giocano volentieri.

In alcuni casi la parte di Boston Terrier del Bugg dog potrebbe uscire fuori alla svelta e mostrare la padronanza territoriale tipica di questo cane. Per questo non bisogna sottovalutare l’addestramento del Bugg dog. Questo cane, di natura molto intelligente, si addestra molto alla svelta ma ci vuole anche un po’ di pazienza, in quanto può avere un comportamento testardo. Hanno bisogno di un training amorevole ma anche costante e coerente.

I cuccioli devono essere socializzati per evitare poi comportamenti spiacevoli da adulti.

Taglia e aspetto del Bugg dog

Il Bugg dog in genere pesa più o meno come un carlino, vale a dire dai 5 agli 11 o 12 kg al massimo. Il pelo del Bugg dog è corto e fine, può essere a chiazze marroni, bianche, nere, oppure nero striato.

Aspettativa di vita e salute

Il Bugg dog non richiede particolari cure per la pulizia. Il pelo ha bisogno di essere spazzolato solo una volta a settimana. Il bagno si rende necessario solo se il cane è molto sporco o ha cattivo odore.

Si tratta di cani che sono molto energici, hanno bisogno di fare abbastanza attività fisica: una passeggiata e qualche gioco col padrone possono essere sufficienti.

Il Bugg dog come la maggior parte dei cani risultanti da incroci può ottenere qualche difetto di salute dai suoi genitori; ad esempio il problema della brachicefalia è comune nei genitori del Bugg dog. Altri problemi di salute possono essere quelli agli occhi, parte del corpo alla quale bisogna fare molta attenzione. L’aspettativa di vita del Bugg dog va dai 10 ai 13 anni.

5 cose da sapere

Quando sei alla ricerca di un cane da adottare, puoi trovare talmente tante razze da esserne confuso. Una delle migliori razze in assoluto per chi non abbia mai avuto un cane è il Boston Terrier Pug Mix.

Si tratta, semplicemente, dell’incrocio fra un carlino ed un Boston Terrier, conosciuto anche col nome breve di Bugg.

Questi piccoli ed adorabili animali sono naturalmente portati alla socializzazione, sono molto amichevoli con bambini e cani ed anche con gli anziani: insomma il Boston Terrier Pug Mix è un perfetto cane da compagnia. Vediamo quindi qualche caratteristica di questo animale: ecco cinque curiosità che non conoscevi sul Boston Terrier Pug Mix.