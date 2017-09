Terranova: carattere, standard e 10 cose che non sapevi

Il Terranova è un cane molto conosciuto, soprattutto perché si tratta di una razza di cane che, per la sua propensione al nuoto, ha salvato tantissime vite umane ed è quindi diventata una razza-eroe.

Il Terranova è una delle razze di cani più fedeli all’uomo. Si pensa che siano originari dell’isola di Terranova, in Canada, e che siano stati utilizzati come cani da traino e da acqua. In ogni caso quello che è certo è che i Terranova amano tantissimo l’acqua, che sono compagni fedeli per la famiglia, amano i bambini e sono in grado di adattarsi a molte situazioni.

Certo, si tratta di un cane di grandi dimensioni e mantenerlo pulito e dargli da mangiare ha un certo costo. Per questo non bisognerebbe mai prendere un Terranova se non si è sicuri di riuscire a mantenerlo. Non è adatto a chi sia un maniaco della pulizia: è un cane che sbava, porta acqua e peli in casa e pulirlo richiede impegno. Non si tratta quindi del cane ideale per chi vive in appartamento.

Si tratta di un cane molto buono, ma essendo di grandi dimensioni bisogna insegnargli a contenere il suo affetto.

Il Terranova è il cane ideale per le famiglie che abbiano tanto spazio e tanto tempo da dedicare ad un animale che, se amato, ricambia con una enorme quantità di fedeltà, di affetto e di amore.

Ha bisogno di fare attività fisica, di tempo, di cure e che gli venga dedicato affetto e coinvolgimento: quindi non è un cane da dimenticare in giardino.

Storia del Terranova

Sulle origini del Terranova ci sono diverse opinioni. Secondo alcuni, questi cani vennero introdotti in Canada dai vichinghi, in particolare dal figlio di Erik il Rosso, come cani da orso. Ai tempi, il loro nome era Oolum.

Secondo invece un’ipotesi diversi, il Terranova discenderebbe dal mastino del Tibet che potrebbe essere arrivato in Nord America nel corso delle glaciazioni. Nel 1600, in ogni caso, cani molto simili agli attuali Terranova si trovavano già in Nord America.

Nel 1780 a causa della presenza di troppi cani, il governatore dell’Isola di Terranova vietò di possedere più di un cane per famiglia. Per questo questi animali vennero in gran parte portati anche in Europa.

Il primo standard dei Terranova risale al 1878, mentre nel 1886 venne fondato il club della razza.

I Terranova vennero subito usati come cani da salvataggio e per il recupero in mare. Il fatto è che il Terranova è dotato di un istinto per il mare del tutto spontaneo, non è, come altri cani, allenato a fare il bagnino: questo rende più semplice il salvataggio.

Carattere del Terranova

Difficile immaginare un cane più buono e dolce del Terranova. Si tratta di un animale di grandi dimensioni, ma dal carattere estremamente mite e dolce. Ama le coccole, ama stare con la sua famiglia ed essere coinvolto, ama giocare e sono animali dolci e positivi.

Nonostante la fedeltà alla famiglia ed il grande amore per i bambini, i Terranova sono anche furbi e quindi bisogna cercare di addestrarli fin da quando sono cuccioli, soprattutto per mettere un freno al loro entusiasmo che – date le dimensioni – può fare disastri in casa.

Non calcolando il loro peso, i Terranova tendono a fare grandi feste al loro padrone. Sono cani che difendono il territorio, ma non sono mai diffidenti o pericolosi senza motivo nei confronti delle persone. Tuttavia sono anche decisi e se avvertono che la loro famiglia è in pericolo non hanno paura a ringhiare in tutta la loro imponenza.

Il Terranova ha bisogno di spazio all’aperto dove stare, di muoversi tutti i giorni e non deve annoiarsi. Attenzione, in estate, ai colpi di calore.

Taglia e aspetto del Terranova

Il Terranova è un cane di grosse dimensioni. Può essere alto dai 66 ai 71 cm al garrese e pesare dai 45 ai 68 kg. La testa si presenta coma ampia, massiccia, muso breve e quadrato. Gli occhi sono scuri e piccoli, il corpo è dotato di un dorso ampio e dritto, torace profondo e groppa muscolosa.

Il pelo del Terranova è liscio e folto, il colore del mantello è in genere nero, ma è accettato anche il bianco a macchie nere ed il marrone.

Le zampe del Terranova sono pensate per il nuoto e sono quindi a forma palmata, mentre quando il cane nuota la coda funge da timone.

Aspettativa di vita e cure

Il Terranova è un cane impegnativo sotto diversi punti di vista. Il suo carattere amabile non toglie che sia un cane pesante, con tanto pelo, che sporca molto e sbava tanto. Se si desidera un Terranova bisogna avere spazio a disposizione (da tenere costantemente pulito) e tempo da dedicare al cane ed al grooming. Il pelo va spazzolato con molta cura più volte a settimana. L’alimentazione del Terranova deve essere ricca di proteine.

Il Terranova ha un’aspettativa di vita di dieci anni. Le malattie che possono colpire questa razza più di frequente sono la miocardiopatia dilatativa, artrosi, displasia dell’anca, rotazione dello stomaco.

10 cose che non sapevi

Il cane Terranova è noto come uno dei cani più intelligenti e come un amabile amico e compagno dell’uomo e delle famiglie.

Il Terranova è un cane da lavoro che proviene dall’omonima terra che si trova in Canada. Amato ed ammirato per la sua lealtà e per la sua bontà, viene usato anche nella terapia e per i lavori fisici. La loro taglia grande combinata alla loro dolcezza gli ha procurato il soprannome di ‘giganti gentili’. Il Terranova è un cane estremamente dolce, con una aspettativa di vita attorno ai dieci anni. Questi animali hanno una lunga storia alle spalle, sono una razza che ha secoli di vita e che è stato al fianco di tante figure importanti della storia. Immagini, foto, dipinti e sculture hanno immortalato questo grande cane, fedele compagno dell’uomo. Siete convinti di sapere tutte le curiosità sul Terranova? Ecco dieci cose del Terranova che non conoscete quasi sicuramente.