Rottweiler Husky mix (Rottsky): 5 cose da sapere 

Negli ultimi decenni abbiamo potuto assistere al proliferare di diversi incroci canini in tutto il mondo. Alcuni ottenuti intenzionalmente, altri invece capitati quasi per caso. Una delle razze ibride più famose, oggi come oggi, è il Rottweiler Husky mix.

Questo cane che attira subito l’occhio è il risultato dell’incrocio fra un Rottweiler ed un Husky, e nonostante prendano gran parte dell’aspetto fisico dal primo cane, i loro bellissimi occhi blu sono invece l’eredità dell’Husky Siberiano. Questo cane è di grossa taglia, stante quella dei genitori, e possono pesare anche 50-60 kg. Di solito il Rottweiler Husky mix presenta un pelo marrone e nero, o simile a quello dell’Husky. Se vuoi sapere di più su questa fantastica ed interessante razza, ecco cinque cose che probabilmente non sapevi sul Rottweiler Husky mix.

Sono molto attivi. Questo cane è una vera e propria bomba di energia, dato che entrambi i suoi genitori sono cani attivissimi. Infatti oggi il Rottweiler Husky mix è uno dei cani che ama di più giocare e che adora passare del tempo fuori dalla casa. Se ne vuoi uno, devi essere disposto a fare tanta attività fisica, altrimenti probabilmente non è il cane che fa per te. Hanno un’aspettativa di vita alta. Secondo le statistiche, il Rottweiler Husky mix può vivere fino a 14 anni, in genere dai 10 ai 14 massimo. Molti cani ibridi, in genere, sono più in salute e vivono di più rispetto a quelli di razza pura, e questo vale anche per il Rottweiler Husky mix. Comunque questo cane potrebbe sviluppare problemi di salute connessi a quelli dei suoi genitori, come il granuloma, il tumore, l’ipotiroidia e cose del genere. Prevenire con il veterinario è meglio di curare. Sono suscettibili di contrarre l’Eterocromia. In alcuni casi, il Rottweiler Husky mix prende il colore degli occhi dagli Husky; quindi potrebbe uscire un cucciolo simile al Rottweiler ma con occhi di un blu intenso. In altri casi invece il cane sviluppa l’eteocromia, una condizione per cui un occhio è marrone ed uno è blu. Può trattarsi di un difetto o di qualcosa di unico, dipende da come lo guardi. Sono eccellenti cani da guardia. Stante la natura di cane da guardia del Rottweiler, anche il Rottweiler Husky mix è un perfetto cane da guardia ed ha una forte personalità che deve essere gestita da quando è cucciolo. Una volta addestrato bene è ottimo con i bambini e perfetto come cane da guardia; attenzione perché un trattamento sbagliato può portare a risultati imprevedibili. Questi cani devono essere sorvegliati quando stanno con i bambini per evitare problemi. Possono essere difficili da addestrare. Il Rottweiler Husky mix può essere un cane indipendente per natura, ma anche molto testardo e duro. Questo cane può mostrare resistenza all’addestramento, ci vuole esperienza e anche tanta pazienza. E’ importante fare sessioni di addestramento corte ma intense, ogni giorno, con molta costanza ed evitando di annoiar troppo il cucciolo che ha un grado di attenzione breve e basso. Sono cose da tenere sempre sotto osservazione quando si addestra questo cane.