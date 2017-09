Goberian (Golden Retriever Husky Mix): carattere, standard e 5 cose che non sapevi

Il Goberian consiste in un interessante mix canino: è il risultato dell’accoppiamento fra un Siberian Husky ed un Golden Retrevier. Il cucciolo prende quindi un misto delle caratteristiche fisiche e comportamentali dei genitori: si tratta di un ottimo cane per la famiglia, adorabile con i bambini, un cane dolce, socievole e che ama molto la compagnia. Nonostante la dolcezza, il Goberian è anche un cane estremamente attivo, sempre all’erta e giocoso, che ha anche bisogno di fare tanta attività fisica.

Dolce, affidabile, amichevole, perfetto per la famiglia, simpatico e dotato di un musetto che strappa i baci, il Goberian è un cane ideale per una famiglia tranquilla. Ha però anche bisogno di un proprietario che lo porti a fare passeggiate e a giocare.

Non ha bisogno di essere trattato come un soprammobile da lasciare in giardino o in salotto tutto solo.

Origine del Goberian

Le esatte origini del Goberian non sono del tutto note. Sappiamo che si tratta di un tipo di cane abbastanza noto, probabilmente la razza è stata creata solo negli ultimi dieci anni. Ancora oggi il Goberian è un cane poco diffuso e la maggior parte delle persone non sa neppure della sua esistenza.

Il Goberian è un cane che prende caratteristiche comportamentali e fisiche dai suoi genitori: attento come un Husky, giocherellone e socievole come un Golden, è un cane perfetto per le famiglie. Ovviamente però il suo carattere dipende anche dai genitori e come tale non è sempre perfettamente prevedibile.

Carattere del Goberian

Il Goberian è un cane molto gentile, amichevole, estroverso ed aperto, ideale quindi per la famiglia.

Sappiamo che però l’Husky è anche un cane testardo e dalla spiccata indipendenza, se quindi queste caratteristiche caratteriali prevalgono, anche il Goberian sarà un cane abbastanza testardo e cocciuto. In generale però è un cane molto socievole, che si affeziona molto alla svelta alla sua famiglia, inclusi i bambini.

Il Goberian è anche un buon cane da guardia, che dissuade i ladri. Può essere anche facile da allenare, spesso è obbediente. È importante addestrare il Goberian fin dalle prime settimane di vita, cercando di renderlo ubbidiente. Le sessioni di allenamento non dovrebbero essere troppo lunghe per non annoiare il cucciolo.

Se ben allenato, il Goberian non darà alcun problema e sarà molto obbediente e docile al padrone.

L’addestramento del Goberian non richiede grandi sacrifici perché questo cane è molto intelligente.

Il Goberian è un ottimo cane per bambini; può anche essere lasciato con loro, ovviamente con le dovute precauzioni. Comunque è sempre meglio monitorare il cane mentre gioca con i bambini, trattandosi di un cucciolo di grandi dimensioni.

Taglia e aspetto del Goberian

Il Goberian può essere di dimensioni medie grandi, a seconda anche della grandezza dei genitori; può pesare quindi attorno ai 30-40 kg a seconda dell’incrocio.

Il pelo può essere più simile a quello dell’Husky o a quello del Golden, quindi marrone, biondo, grigio, nero.

In genere il pelo è soffice, può essere più o meno lungo a seconda dell’incrocio.

Aspettativa di vita e salute

Il Goberian è un cane che ha bisogno di essere spazzolato almeno un paio di volte a settimana; qualche volta all’anno perde il pelo e questo può diventare un disagio per il proprietario (ma la perdita di pelo non è mai eccessivo come quella di un Husky, per esempio). Il Goberian è un cane molto resistente e dal punto di vista della salute, come tutti i cani non di razza, è molto robusto. Tuttavia i genitori sono soggetti ad alcune malattie che possono essere ereditarie, come allergie, problemi agli occhi, displasia, cancro. L’aspettativa di vita del cane è attorno ai 10-13 anni.

5 cose che non sapevi

‘Goberian’ è il nome noto per l’incrocio fra il Golden Retrevier e l’Husky. Si tratta di un cane attivo, amabile, socievole e fedele. Dotato di un bellissimo manto dorato, richiedono anche una certa manutenzione del pelo in quanto sono soggetti alla muta nella stagione primaverile ed autunnale; il loro soffice pelo morbido e splendente è motivo di vanto per i padroni.

Il Golden Retriever Husky Mix è un cane perfetto per ogni tipo di attività che si voglia fare fuori casa, si tratti di passeggiare, di cacciare, di correre, saltare, fare gare di agilità e di abilità, tirare pesi, fare ricerca e riporto. Poliedrico, attivo, gioioso e vitale, è il cane ideale per ogni sportivo. Inoltre tollera bene sia il caldo che il fretto. Il Golden Retriever Husky Mix è un cane perfetto per la famiglia, che si trova molto bene con i bambini e anche con altri animali; inoltre è molto semplice da addestrare. Il Golden Retriever Husky Mix mischia la bellezza e la regalità del Golden con la costituzione forte ed i bellissimi occhi di un blu intenso dell’Husky. Cane gentile, dolce, amichevole, il Golden Retriever Husky Mix è sempre più amato. Ecco cinque curiosità che probabilmente non conoscevi sul Golden Retriever Husky Mix.