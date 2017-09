Goberian (Golden Retriever Husky Mix): 5 cose che non sapevi 

‘Goberian’ è il nome noto per l’incrocio fra il Golden Retrevier e l’Husky. Questo animale, in genere vive dai 10 ai massimo 15 anni, e si tratta di un cane attivo, amabile, socievole e fedele. Dotato di un bellissimo manto dorato, richiedono anche una certa manutenzione del pelo in quanto sono soggetti alla muta nella stagione primaverile ed autunnale; il loro soffice pelo morbido e splendente è motivo di vanto per i padroni.

Il Golden Retriever Husky Mix è un cane perfetto per ogni tipo di attività che si voglia fare fuori casa, si tratti di passeggiare, di cacciare, di correre, saltare, fare gare di agilità e di abilità, tirare pesi, fare ricerca e riporto. Poliedrico, attivo, gioioso e vitale, è il cane ideale per ogni sportivo. Inoltre tollera bene sia il caldo che il fretto. Il Golden Retriever Husky Mix è un cane perfetto per la famiglia, che si trova molto bene con i bambini e anche con altri animali; inoltre è molto semplice da addestrare. Il Golden Retriever Husky Mix mischia la bellezza e la regalità del Golden con la costituzione forte ed i bellissimi occhi di un blu intenso dell’Husky. Cane gentile, dolce, amichevole, il Golden Retriever Husky Mix è sempre più amato. Ecco cinque curiosità che probabilmente non conoscevi sul Golden Retriever Husky Mix.

Cani molto intelligenti ed indipendenti. Il Golden Retriever Husky Mix tende a essere un cane dall’intelligenza spiccata, ma anche molto indipendente; non quanto un gatto, questo è sicuro. La sua lealtà è molto forte, motivo per cui il Golden Retriever Husky Mix è anche un ottimo cane da guardia. Questo cane tende a compiacere il padrone, è obbediente, e quindi semplice da allenare ed addestrare. In particolare, il Golden Retriever Husky Mix tende ad affezionarsi molto ad un membro della famiglia, ma questo non significa che non ami e non protegga anche tutti gli altri. Solamente, ha bisogno di un miglior amico. Caratteristiche fisiche. Il Golden Retriever Husky Mix combina i bellissimi occhi blu, eredità dell’Husky, con il mantello del Golden, anche se non mancano casi di Golden Retriever Husky Mix con occhi presi dal Golden. Questi cani sono armonici, con un fisico ben proporzionato, e orecchie pendenti. Possono assomigliare di volta in volta al Golden o all’Husky; in genere hanno le zampe e la coda dell’Husky e il mantello del Golden, dorato intenso. Il mantello doppio li protegge dal vento, dall’acqua e dalla temperatura bassa. Per quanto concerne il colore del pelo, possono essere dorati, bianchi, grigi, o un mix fra il marrone ed il dorato. Esercizio fisico. Il Golden Retriever Husky Mix ha un grandissimo e costante bisogno di movimento e di esercizio fisico per mantenersi felici, sano, e per comportarsi bene. In genere l’attività perfetta consiste in almeno sessanta minuti al giorno di corsa, bici, salti assieme con il padrone, con il quale vale stare. Qualsiasi esercizio fisico e gioco può essere ideale per il Golden Retriever Husky Mix che è un cane che si adatta e che si presta ad ogni attività. Non lasciatelo fermo in casa per troppi giorni. Addestramento. L’intelligenza del Golden Retriever Husky Mix fa sì che l’addestramento non sia una missione impossibile, ma questo cane ha comunque bisogno di una mano ferma, e di tanta costanza e fermezza. Il Golden Retriever Husky Mix non risponde al tono di voce duro o alto; per motivarlo bisogna usare soprattutto i complimenti e piccoli trucchi come cibo e giochi. Questo cane apprende più o meno velocemente, dipende anche dalla razza dominante in lui; sappiamo che i Golden tendono ad essere più obbedienti mentre gli Husky sono più testardi e dominanti. Addestrandolo da quando è cucciolo, si eviteranno problemi. Pulizia del pelo. Per quanto concerne la pulizia del pelo, questo cane ha bisogno di una manutenzione normale, rispetto ad altre razze di cane. Spazzolate il pelo circa tre volte a settimana o al bisogno. Quando è necessario fargli il bagno usate sempre lo shampoo adatto. Sarebbe bene anche lavare i denti per 3-4 volte a settimana, per prevenire il tartaro, e assicurarsi della pulizia delle orecchie. In caso di problematiche fisiche è bene contattare il veterinario. In genere questo cane ha una buona resistenza fisica alla malattia ed ai problemi sanitari.