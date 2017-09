Differenze tra Boston Terrier e Bulldog Francese

Capita abbastanza spesso che molte persone confondano il Bulldog Francese con il Boston Terrier. Nonostante i due cani abbiano alcune caratteristiche fisiche che li rendono simile, fidatevi: non potrebbero essere più differenti. Se non sai quale delle due razze di cani tu voglia adottare, ci sono alcune informazioni che dovresti sapere riguardo a ciascuna di esse. Se confrontiamo da vicino le due razze, sarà anche più facile capire le differenze e di conseguenza decidere per una delle due.

Mantenimento. Sia il Boston Terrier che il Bulldog Francese richiedono solo una piccola attenzione alla loro salute, specialmente alla pulizia ed allo spazzolamento del pelo. Quindi non preoccupatevi, non richiedono dispendio di denaro né troppo tempo da dedicare alla pulizia del pelo, che hanno molto corto. Se quindi non hai voglia o tempo di stare troppo dietro alla pulizia del pelo del tuo cane, entrambe le razze, sotto questo punto di vista, fanno al caso tuo. Addestramento. Quando si tratta di addestrare il cane, il Boston Terrier è più semplice da addestrare. Si tratta di una razza perfetta per colui che possiede un cane per la prima volta e non ha capacità o tempo da dedicare troppo all’addestramento. Se invece sei una persona che ha costanza e pazienza per addestrare il cane, quello giusto è il Bulldog Francese. Questi cani possono essere abbastanza difficili da addestrare, forse la soluzione migliore rimane portarli ad un’apposita scuola. Cane da guardia? Il Boston Terrier è un cane ideale per proteggere la tua casa da estranei e da malintenzionati. Questo cane abbaia con molta insistenza se vede entrare qualcuno nella vostra proprietà. Ma non cercherà di attaccare lo sconosciuto per difendere la famiglia. Invece il Bulldog Francese, oltre ad abbaiare, non si farà problemi ad attaccare l’intruso. Se quindi non ti trovi a tuo agio con un cane che possa usare la violenza per difenderti, il Boston Terrier è quello migliore per te. Con i bambini. delle due razze, quello che si trova meglio con i bambini è il Boston Terrier. Se stai cercando un cane che tu possa lasciare a lungo anche da solo coi bambini, e col quale possano crescere, ecco quello per te: il Boston Terrier è il migliore dei due. Bisogno di attività fisica. Entrambe le razze non hanno un grandissimo bisogno di attività fisica. Certo, al contrario di alcune razze non fanno spettacolari corse lunghe, a causa della loro conformazione fisica. Hanno bisogno di qualche piccola passeggiata ed esercizio leggero, niente di troppo impegnativo e quindi ideale anche se non sei a casa per tutto il giorno. Taglia. Se devi comparare le taglie dei due animali, il Bulldog Francese è più piccolo rispetto al Boston Terrier, anche se si tratta di una differenza abbastanza minima. Aspettativa di vita. Il Boston Terrier vive in genere di più rispetto al Bulldog Francese. Il primo può vivere fino a 14 anni, il secondo invece ha un’aspettativa di vita che si attesta attorno agli undici anni. Salute. Se si parla di salute, il Boston Terrier non va incontro a grandi problematiche. Il Bulldog Francese può avere dei problemi genetici, come degenerazione del disco inter-vertebrale, ed altre patologie congenite della razza. Se invece si parla di possibilità di andare in sovrappeso, il cane più portato fra i due è il Boston Terrier, ma anche il Bulldog può farlo. Questo significa che la loro alimentazione deve essere ponderata ed equilibrata. Entrambi i cani possono soffrire, infine, di distichiasi e di sordità ed il Bulldog francese può sviluppare cataratta. Nessuno dei due è ipoallergenico. Caratteristiche. Ogni cane ha delle caratteristiche diverse da un altro. Il Boston Terrier è aggressivo, affezionato, intelligente, amichevole con amici e bambini, e vive a lungo. Anche il Bulldog Francese si affeziona molto, sa essere dolce, tranquillo, socievole, giocherellone e buono. Quando si tratta di abbaiare, sicuramente il Bulldog ha meno l’abitudine mentre il Boston Terrier abbaia più spesso. Il Bulldog è in genere più tranquillo.