Staffordshire Bull Terrier: 10 cose che non sapevi

Lo Staffordshire Bull Terrier è un cane perfetto da adottare. Molte persone confondono questa razza con il Pit Bull Americano, ma in realtà ci sono delle significativa differenze. Questi cani possono magari assomigliarsi da un punto di vista fisico ma in realtà non potrebbero essere più diversi.

Purtroppo questi cani hanno entrambi una cattiva reputazione, il che è sbagliato perché non la meritano. Sono due perfetti cani da famiglia, e se vuoi adottare uno della razza Staffordshire Bull Terrier, allora è il caso che tu sappia qualcosa di più su questa razza di cane. Ecco 10 cose che non sapevi sullo Staffordshire Bull Terrier.

Lo Staffordshire Bull Terrier è cambiato di molto nell’ultimo secolo. La razza è nata attorno al 1800, in Gran Bretagna. Vennero allevati per essere cani da combattimento anche se di piccole dimensioni. Oggi allenare cani per farli combattere è amorale ed illegale. Questo cane ha avuto una cattiva reputazione perché gli esemplari venivano fatti crescere come cani da lotta, e venivano sempre incattiviti e resi aggressivi. Ma lo Staffordshire Bull Terrier è un cane molto intelligente, dolce, coraggioso, leale, ed adora i bambini. Sono perfetti per la vita in appartamento. Lo Staffordshire Bull Terrier è un cane che può tranquillamente vivere in appartamento, o comunque in una casa abbastanza piccola. Infatti questo cane, pur avendo bisogno di attività fisica costante e di muoversi, può anche restare in appartamento. E’ tranquillo e non danneggerà nulla, a patto che però venga anche fatto sfogare in giardino o al parco, almeno una volta al giorno. Si tratta di un cane molto sensibile. Lo Staffordshire Bull Terrier è un cane molto dolce e sensibile. Si tratta di una razza che percepisce bene i sentimenti del suo padrone; se sei triste lui se ne accorgerà, se sei felice, cercherà di assecondare il tuo umore e sarà agitato e felice anche lui. Lo Staffordshire Bull Terrier è un cane che è in sintonia con il suo padrone, e se cerchi una razza adorabile questa è quella giusta per te. Sono cani che si affezionano tanto. Lo Staffordshire Bull Terrier non è un cane burbero e distaccato, anzi. Si affeziona davvero molto al suo padrone ed alla sua famiglia; ama giocare, ricevere coccole ed attenzioni. Se i vostri bambini stanno giocando in giardino, pretenderà di essere coinvolto anche lui. Una razza adorabile, piena di amore e affezionata. Lo Staffordshire Bull Terrier è molto amichevole coi bambini. Ci sono alcune razze di cani che per loro natura non tollerano molto il contatto con i bambini. Ma non stiamo parlando del Staffordshire Bull Terrier, che invece si trova a suo agio con tutta la famiglia. Questo cane, se trattato bene, fatto socializzare e non maltrattato, è un ottimo cane da famiglia, ed è grandioso con i bambini. Si fanno accarezzare, e giocano volentieri con i più piccoli. Hanno un carattere molto dolce ed amano ricevere attenzione. Amichevole con gli sconosciuti. Lo Staffordshire Bull Terrier è anche un ottimo cane da guardia, ma non per questo è aggressivo di natura. Questo cane protegge la sua famiglia e la sua casa, e non diventa mai aggressivo a meno che non venga maltrattato, o picchiato. In genere lo Staffordshire Bull Terrier è un cane socievole davvero con tutti, e sono tranquilli anche da portare al parco. Se ben addestrato si relaziona anche con altri animali. Sono facili da pulire. Lo Staffordshire Bull Terrier è un cane che non richiede una grandissima manutenzione del pelo, sono abbastanza facili da pulire. Non hanno bisogno di essere lavati molto spesso. Basta una spazzolata ogni tanto perché non perdano troppo pelo in casa, comunque la muta non è mai un grosso problema in quanto hanno il pelo corto. Non diventano quasi mai obesi. Alcuni contrario di alcune razze di cani che tendono a diventare mese, il Staffordshire Bull Terrier non è un cane che propende all’obesità. Sono cani che amano molto muoversi e fare attività fisica, ed hanno anche un buon metabolismo. Basta non nutrirli troppo e fargli fare adeguata attività fisica perché non diventino troppo grassi. Una razza curiosissima. Il Staffordshire Bull Terrier ha una tendenza: quella di girovagare. State attenti a non lasciarlo allontanare troppo. E’ una razza estremamente curiosa e se vede qualcosa di strano sul dialetto, fra i cespugli o dall’altra parte della strada, corre subito a controllare di cosa si tratti. Quindi non perdeteli di vista o potrebbero cacciarsi nei guai. Aspettativa di vita. Lo Staffordshire Bull Terrier è un cane che ha una buona aspettativa di vita; in genere vive dai 12 ai 14 anni, quindi è abbastanza longevo. Ovviamente per garantirgli una vita lunga e di qualità bisogna nutrirlo bene, farlo muovere a sufficienza, e portarlo per dei controlli dal veterinario.

Lo Staffordshire Bull Terrier è presente in tanti diversi colori, di solito in tinta unita. E’ una razza molto resistente, forte, robusta e dolce.