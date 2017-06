Rottweiler: carattere e standard

Quella del Rottweiler è una razza diffusa e molto amata. Il Rottweiler è un noto cane da guardia, severo ed implacabile ma anche devoto e fedele al suo padrone. Cane estremamente intelligente, assai serio ed attento, ci tiene a svolgere il suo compito con la massima responsabilità. Il Rottweiler è per natura coraggioso, equilibrato, sempre attento, silenzioso (abbaia poco ed al bisogno), un perfetto guardiano e difensore della sua famiglia e della sua proprietà. Tuttavia è anche un cane dominante, che tende a mordere gli estranei, sicuramente non la razza ideale per chi si affaccia per la prima volta al mondo dei cani: ha bisogno di un buon addestramento e di un padrone che sappia tenergli testa con affetto e coerenza. Probabilmente il Rottweiler è il cane da difesa più perfetto che esista: ma nonostante il suo aspetto serio, è anche molto dolce, tenero, affettuoso e devoto alla sua famiglia almeno quanto è implacabile e severo con gli estranei e con i malintenzionati. Versatile, duttile, serio, riflessivo, intelligente, il Rottweiler è una micidiale macchina da guerra ma anche un dispensatore di affetto e baci. Deve però essere allenato e tenuto da chi conosce e riesce a gestire la razza.

Origine del Rottweiler

Il Rottweiler, dal punto di vista storico, è una delle razze di cani più antiche che esistano. Risale al tempo dei romani, quando era usato come cane da guardia; secondo la storia, è lui il cane che ha scortato le legioni dei romani attraverso le Alpi proteggendo sia il popolo che le bestie.

I Rottweiler si incrociarono anche con altri cani, ma rimase il loro carattere fedele, estremamente protettivo nei confronti dei padroni e del gregge. Antenati del Rottweiler sono gli stessi molossi romani che furono progenitori del Cane corso italiano. Il nome del Rottweiler proviene da un’antica città tedesca dell’impero romano, un importante centro commerciale dove i Rottweiler erano conosciuti come i perfetti cani da difesa dei macellai (in compenso ricevevano una bella bistecca). Non a caso questo cane ricevette il soprannome di Rottweiler Metzgerhund, ‘cane da macellaio della città di Rottweil’.

All’inizio del XX secolo la polizia iniziò ad impiegare i Rottweiler come cani da lavoro.

L’incrocio con cani da pastore ha migliorato le sue doti rendendolo un incredibile cane da difesa, assai territoriale, ricettivo all’addestramento e più calmo.

La razza cominciò a diventare famosa nel 1905, quando un esperto tedesco scrisse un’opera su di loro e sulla loro genealogia.

Nel 1920, il Rottweiler venne riconosciuto come razza ed iniziò il suo allevamento. Nel 1935 viene riconosciuto anche dall’American Kennel Club. In Italia il Rottweiler entra per la prima volta nel 1938, una coppia viene acquistata da Paolo Serni di Genova. In Italia, il Rottweiler è la seconda razza da difesa più diffusa: nel nostro Paese è un cane molto amato. Oggi viene usato come cane da compagnia, da difesa e da lavoro.

Il carattere del Rottweiler

Del Rottweiler un esperto, Raymond Triquet, disse che è “una di quelle armi che si mostrano per non doversene servire”. Il Rottweiler è un cane che ha sofferto di alcuni pregiudizi e di tante leggende metropolitane che vogliamo sfatare, dato che si tratta di un cane intelligente e sensibile. Però è doveroso ricordare che non si tratta assolutamente di una razza per neofiti e che non è ‘come un pastore tedesco’. Il Rottweiler è un cane estremamente dominante per natura, e data mole (e fauci) ci mette poco a prendere il controllo. Con lui è necessario un mix di pazienza, forza, polso, equilibrio: mai e poi mai punizioni fisiche e durezza, solo comando della voce.

Fra Rottweiler e padrone deve crearsi un rapporto di fiducia incondizionata e di affetto, altrimenti il rapporto non funziona. Il Rottweiler è un cane tenace, forte, determinato, e quasi mai viene addestrato alla difesa perché si potrebbe perderne il controllo.

Non abbaia praticamente mai, e quando abbaia è spesso troppo tardi per il malcapitato. Il maschio ha un carattere più forte e dominante, la femmina tende ad integrarsi nella famiglia ed è più tollerante. Si tratta di una delle poche razze canine dove la differenza di carattere fra i due sessi è palpabile. E’ importante che i Rottweiler socializzi fin da cucciolo con i bambini e con il resto della famiglia, anche se data la mole non è consigliabile lasciare il Rottweiler coi bimbi.

Un’avvertenza importante: il Rottweiler non tollera altri cani. Questa razza non riesce a sopportare la presenza di altri cani e animali quindi è del tutto sconsigliabile mettere un Rottweiler in una casa dove ci siano altri animali. Lo stesso vale quando si va al parco: museruola (meglio) e guinzaglio sempre ben saldo, meglio fare percorsi tranquilli. Il temperamento del Rottweiler richiede un padrone di polso, che sappia farsi valere senza mai usare violenza.

Taglia e aspetto del Rottweiler

Il Rottweiler è un cane di media taglia. Il maschio di media taglia è 65-68 cm al garrese e peserà attorno ai 50 kg, la femmina di media taglia è sui 60-61 c, al garrese e peserà circa 42 kg.

Il Rottweiler è un cane estremamente possente, forte, muscoloso. Di aspetto leggermente tarchiato ma nel complesso armonico, un cranio di media lunghezza ben largo fra le orecchie. Il muso non è né troppo lungo né corto rispetto al cranio, le gengive sono neri. Ha occhi grandi, a mandorla, marrone scuro. Le orecchie del Rottweiler sono di media grandezza, triangolari e distanti fra loro.

Il Rottweiler ha un collo muscoloso, asciutto e senza pelle floscia, un tronco robusto, con una cassa toracica larga; la coda in genere è tagliata corta. Gli arti del Rottweiler sono abbastanza corti, possenti con zampe grosse. I piedi sono rotonde, con dita ben chiuse e con unghie nere.

Il mantello del Rottweiler è formato da pelo corto e sottopelo, colore nero con sfumature brune e rossastre che si trovano in punti specifici: sulle guance del Rottweiler, sul muso, sotto il collo, sulle zampe, sul petto e alla radice della coda.

Aspettativa di vita e pulizia del Rottweiler

Il Rottweiler ha una discreta aspettativa di vita per la sua taglia: vive fino a dodici anni. Nonostante sia un cane abbastanza pesante, di solito non soffre di displasia del femore, ma è sempre bene assicurarsi che i genitori del cucciolo di Rottweiler non abbiano sofferto di displasia.

Il Rottweiler è un cane che sta in buona salute se fa tanto esercizio fisico, ma non c’è bisogno di portarlo al parco: gli basta un luogo chiuso e recintato per sfogare le energie. Razza robusta e forte, in generale il Rottweiler non tende a sviluppare particolari malattie ma è sempre meglio assicurarsi di acquistare un cucciolo sano (soprattutto in merito, abbiamo detto, alla displasia dell’anca). Altri problemi che la razza può incontrare sono quelli oculari, come l’entropion, o il tumore.

Inoltre il Rottweiler tende a contrarre infezioni da parvovirus (ma è sufficiente vaccinarli da cuccioli per scongiurare il rischio). Infine, attenzione all’alimentazione in quanto il Rottweiler è un cane che può diventare obeso facilmente, se alimentato troppo e male, e in questo caso possono presentarsi problemi come quelli cardiaci, malattie della cute, problemi alle difese immunitarie, diabete, difficoltà della respirazione ed anche infertilità. Per quanto concerne la pulizia, la pelle del Rottweiler è molto delicata. Per il bagno bisogna usare un apposito shampoo per cani e non bisogna prolungare il contatto con l’acqua per più di dieci minuti per non perdere gli olii della pelle.

Prima di portare il cucciolo a casa è bene premunirsi, in questo modo:

Compra una cuccia per il cane, abbastanza grande perché stia comodo.

Compra un collare ed un guinzaglio che userai fin dall’inizio per abituarlo.

Pianifica gli esercizi del cucciolo.

Prepara una scorta di cibo di qualità per la sua crescita.

Quando viaggi prendi sempre una bottiglia d’acqua ed una ciotola per lui.

Quando finalmente porti il cucciolo di Rottweiler a casa, bisogna che impari subito le regole che ci sono. Bisogna farlo socializzare da subito e con costanza.