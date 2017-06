Rhodesian Ridgeback: 10 cose che non sapevi

Il Rhodesian Ridgeback è uno dei cani più affascinanti e misteriosi che ci siano. Questa razza di cane, non poi così diffusa, ha un portamento nobile ed elegante; veniva usata in Africa per la caccia ai leoni, amano fare attività fisica correndo per spazi smisurati senza fermarsi mai. Sono cani incredibilmente leali, coraggiosi, intelligenti, fedeli al loro padrone, dotati di un’agilità fisica e mentale davvero stupefacente. Sono cani da caccia intelligenti, veri strateghi, attivi e pieni di energia. Sul loro dorso c’è una sorta di piccola cresta di pelo rialzata, da qui il loro nome ‘Ridgeback’.

La maggior parte delle persone sa poco su questa razza di cane davvero eccezionale. Vale invece la pena di sapere di più di questo bellissimo cane, atletico e fedele. Il Rhodesian Ridgeback è un cane davvero eccezionale, giocoso, fedele al padrone e non richiede neppure troppo mantenimento del pelo, ma ha bisogno di fare tanta attività fisica.

Ecco quindi dieci cose che non sapevi sul Rhodesian Ridgeback.