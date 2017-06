Pitbull: carattere e standard

Il Pit bull è una delle razze di cani più famose del mondo, facilmente riconoscibile per la sua struttura fisica: cane forte, dall’aspetto potente e che mette quasi paura, il Pit bull può diventare pericoloso se provoca. Basta vedere la sua grande bocca e i suoi muscoli per rendersi conto che ci si trova davanti ad un cane davvero forte. D’altronde se il Pit bull fosse un umano, sarebbe uno di quelli perennemente in palestra a curare la sua massa muscolare. Infatti è un cane estremamente muscoloso e potente.

A questo aspetto spaventoso si aggiunge il fatto che molti proprietari hanno l’abitudine di tagliare le orecchie del cane per rendere l’aspetto più minaccioso. In Italia, fortunatamente, questa pratica è del tutto illegale.

In generale il Pit bull può essere facilmente riconosciuto per la sua struttura non grossa, ma molto massiccia e muscolosa. I Pit bull possono avere un mantello a tinta unica o pezzato, spesso hanno occhi azzurri, anche se non tutti i Registri di Razze accettano queste varianti. Il Pit bull è anche un cane perfetto… per la caccia al maiale, ma anche per fare un’escursione in montagna. Questi cani, coraggiosi e determinati, sono usati anche dalle forze dell’ordine e dai militari per cercare la droga, come cani da soccorso e da recupero delle persone intrappolate o scomparse.

Origine del Pitbull

I Pit bull sono una razza antica. Questi cani originariamente venivano allevati come cani da caccia e per essere da guardia nelle fattorie e negli allevamenti. Il Pit bull americano proviene dal Pit Bull Terrier inglese, una razza che si era molto diffusa anche per i combattimenti clandestini. Il Pit bull americano è molto più grosso rispetto a quello inglese ma mantiene comunque le medesime caratteristiche della razza. Purtroppo il fenomeno dei combattimenti fra cani esistette fino a pochi anni fa; nel 1898 venne istituto l’United Kennel Club che fissava i parametri della razza Pit bull, e nominava per la prima volta l’American Pitt Bull Terrier, noto anche come APBT.

Oggi come oggi ci sono diverse tipologie di Pit bull: il Pit bull Terrier, l’American Pit bull Terrier, lo Staffordshire Bull Terrier, e l’Amstaff, o American Staffordshire Terrier.

Il Pit bull è un cane che ama tantissimo esercitarsi, muoversi e giocare. Hanno un carattere generalmente dolce, gentile, ma molte persone hanno fatto l’errore di addestrare questi cani come delle vere e proprie macchine da guerra. Un addestramento sbagliato può avere delle conseguenze pesanti e pericolose sul Pit bull, perché sono cani estremamente muscolosi e forti, e questo ha conferito loro nel tempo una cattiva reputazione. Se questo cane viene socializzato da piccolo ed usato come cane da famiglia, il suo carattere rimane dolce e si contribuirà anche a smontare il mito del Pit bull feroce che alberga ancora in tante persone.

Il carattere del Pitbull

Nonostante l’aspetto così forte, muscoloso ed intimidatorio, il Pit bull non sono pericolosi come tanta gente crede. Sono cani che tendono ad ascoltare il padrone e a compiacerlo, e sono anche molto obbedienti. Il Pit bull è anche un cane sensibile, che sperimenta emozioni vicine a quelle umane. Il loro comportamento talora irrazionale li fa più simili alle persone di quanto non possa sembrare. Al contrario di quello che si crede, i Pit bull non sono mangia-persone aggressive, che non aspettano che l’occasione di mordere animali e persone. In genere il Pit bull è un cane da caccia, quindi tenderà ad attaccare cani e piccoli animali che non conosce ma raramente è aggressivo verso le persone.

Il comportamento del Pit bull si caratterizza per la sua lealtà; questo cane è molto intelligente, si affeziona facilmente, è docile e dolce col padrone. Sono anche cani all’occorrenza simpatici, che amano giocare, cosa che non è facile da credere per chi non conosca la razza. Eppure i Pit bull sono intelligenti, semplici da addestrare, e ovviamente sono iper protettivi nei confronti del padrone, della sua famiglia e della casa dove vivono. Se percepiscono che la famiglia è in pericolo non esitano ad attaccare. Molti Pit bull hanno salvato i loro padroni, piccoli e grandi, da animali pericolosi e da ladri. Sono cani amichevoli ma sanno anche essere seri, e se si introduce in casa un estraneo potrebbe fare una brutta fine.

Il Pit bull è un cane forte e quindi fin da cucciolo dovrebbe essere addestrato a relazionarsi con altri animali di ogni tipo. E’ pericoloso e sconsigliabile portare un Pit bull in una casa dove ci sono già altri animali; loro amano i bambini, ma non adorano la compagnia di altri animali. Questo può portarli a scatenare un comportamento aggressivo e a ferirli.

Per quanto riguarda i bambini, grazie ad una opportuna socializzazione i Pit bull possono essere di una pazienza inimitabile; soglia del dolore alta e nessuna smorfia se i bambini si arrampicano su di lui. Infatti il Pit bull ha una grande pazienza con i bambini, nei confronti del quale ha uno spirito protettivo. Comunque, dato il temperamento e la forza del Pit bull, non consigliamo di lasciarlo solo coi bambini. Il Pit bull ha bisogno di un padrone che sia un vero leader, e che comprenda che il suo padrone è il capo branco, e non lui. Questo è semplice da fare se si addestra questo cane da quando è piccolo ad obbedire e ascoltare.

Taglia e aspetto del Pitbull

Il Pit bull non sono cani estremamente alti o grossi, ma sono formati solo da muscoli. Possono essere di diversa taglia a seconda della razza, e comunque si tratta di un elemento molto personale, ma in generale possiamo dire che i Pit bull può arrivare ad un’altezza di 50 cm e ad un peso di circa 16-30 kg se maschio, 14-27 kg se femmina.

Problemi di salute, esercizio fisico

Possiamo affermare, in linea generale, che il Pit bull è un cane molto resistente e in genere in salute. Nonostante qualche volta possa capitare qualche problema di salute, in generale sono cani che raramente vanno dal veterinario. Alcuni problemi che possono verificarsi sono la displasia, l’allergia all’erba, la cataratta (che in genere è ereditaria), e alcuni problemi congeniti di cuore.

I Pit bull hanno bisogno di muoversi, sfogare la loro energia, e fare tanto esercizio. Sarebbe ottimale portarlo a fare delle lunghe passeggiate ogni giorno, magari al parco, o comunque di permettergli di correre e di sfogarsi fuori casa. Se non si muovono abbastanza i Pit bull possono diventare obesi, con i problemi di salute a ciò connessi. I Pit bull amano vivere al caldo; per quanto concerne la loro pulizia, hanno il pelo corto e questo non la rende complicata ma hanno bisogno di fare un bagno, non troppo spesso.

Aspettativa di vita, pulizia

I Pit bull sono cani con un’aspettativa di vita attorno ai dodici anni, ma questo numero cambia a seconda di vari fattori come la salute e il modo in cui ce se ne prende cura. Se si sta molto attenti alla salute, attività fisica ed alimentazione del Pit bull il cane potrà vivere anche di più.

Ogni cucciolata di Pit bull fa nascere dai 5 ai 10 cuccioli. Il Pit bull è facile da pulire, essendo a pelo raso, per cui basta tenerlo deterso neppur troppo per evitare di perdere l’olio della pelle. Un bagno una volta a settimana o meno può basare.

Prima di portare il cucciolo a casa è bene premunirsi, in questo modo:

Compra una cuccia per il cane, abbastanza grande perché stia comodo.

Compra un collare ed un guinzaglio che userai fin dall’inizio per abituarlo.

Pianifica gli esercizi del cucciolo.

Prepara una scorta di cibo di qualità per la sua crescita.

Quando viaggi prendi sempre una bottiglia d’acqua ed una ciotola per lui.

Quando finalmente porti il cucciolo a casa, bisogna che impari subito le regole che ci sono. Bisogna farlo socializzare da subito e con costanza.

Stai molto attento a quello che fa.

Insegnagli ad urinare e fare i suoi bisogni fuori.

Insegnagli quello che può e quello che non può fare.

Non lasciarlo dormire sul letto.

Nutrilo a colazione, pranzo e cena.

Coccolalo e non lasciarlo solo per troppo tempo.

Insegnagli ad obbedire ai comandi vocali.

Usa trucchi come un biscottino per cani per mantenere ottimale il suo comportamento.

Incroci di Pit bull

Alaskan Pit Bull

Beagle Bull

Bullypit

DoxiePit

German Sheppit

Great Danebull

Greybull

Labrabull

Piston

Pit Bullmastiff

Pitador Retriever

Pitchow

Pithuahua

Pitoxer

Pitweiler

Pugbull Terrier

Sharpull Terrier