Pitbull Tigrato: 10 cose che non sapevi

Se il Pit Bull è una razza ricca di fascino, non tutti sanno che questo animale così fedele e così amante del padrone esiste anche in una versione di mantello diversa da quelle ‘classiche’. Il Pitbull Tigrato è un cane con un bel mantello tigrato, nero e fulvo.

Anche lui, come i suoi simili, soffre purtroppo di alcuni pregiudizi riguardo alla sua razza, descritta di solito come una razza naturalmente aggressiva e che si è resa responsabile di tanti attacchi. Come tutti gli amanti dei Pit Bull sanno, in realtà questi cani hanno una natura molto giocosa e leale, docile e dolce, e sono animali perfetti per la famiglia e anche per i bambini. E’ anche vero però che spesso purtroppo finiscono nelle mani di persone sbagliate, che li educano male o li trascurano e peggio ancora qualche volta gli insegnano ad essere aggressivi.

Conosciamo meglio questo splendido tipo di Pit Bull: ecco dieci cose che non sapevi sul Pitbull Tigrato.

Hanno mantelli di colore diverso. Il Pit Bull tigrato è uno di quelli più particolari, infatti è un cane con un mantello dalle sfumature nere e fulve o marroni. Ma non è l’unico tipo di Pit Bull col mantello particolare, ce ne sono anche altri che hanno macchie e forme di colore sul mantello che sono davvero strane. I suoi antenati erano cani da combattimento. Tutti sanno che purtroppo i Pit Bull venivano usati come cani da combattimento. Nel Regno Unito ma anche nel resto del mondo, la gente pagava per vedere due cani sbranarsi all’ultimo sangue. Purtroppo questi cani, muscolosi e aggressivi, erano sempre scelti per le lotte e da qui parte la loro reputazione non tanto buona. Purtroppo ancora oggi, cani come il Pitbull tigrati vengono usati per le lotte clandestine nel mondo. Anche se si tratta di una pratica disumana ed illegale, ancora tante persone prendono parte a questo scempio. Il Pitbull Tigrato rispetta il suo padrone di polso. Se stai pensando di adottare un Pitbull Tigrato, sappi che dovrai avere anche tu una forte personalità. Questi cani hanno un carattere forte ed hanno bisogno di un padrone che sappia imporgli la disciplina, senza mai usare la violenza. Se il Pit Bull si rende conto che il suo padrone è il capo branco, ubbidisce e lo rispetta. Sono cani ad alto contenuto energetico. Proprio così: i Pit Bull Tigrati come anche tutti i cani della sua razza hanno sempre un grande concentrato di energia a disposizione. Questi cani possono fare esercizio tutti i giorni per 45 minuti di fila senza richiedere neppure una pausa. Se vuoi adottare un Pit Bull tigrato, devi prima essere sincero con te stesso: hai tempo e voglia per occuparti di questo cane e per fargli fare tutto l’esercizio fisico del quale ha bisogno? Questo cane ha bisogno di muoversi, se costretto a stare fermo può sviluppare malattie, depressione, e diventare distruttivo. Quindi prima di adottarlo, devi essere consapevole che al Pit Bull serve almeno un’ora al giorno di sport intenso. Il Pitbull Tigrato ha un gene recessivo. Il fatto che il Pit Bull Tigrato abbia un mantello tigrato dai colori così particolari è il frutto di un gene recessivo. Non è raro, ma non è neppure molto usuale: se ne hai uno, ritieniti fortunato! Il Pitbull Tigrato è un cane versatile. Il Pit Bull non è solo un cane da guardia o da compagnia. E’ talmente intelligente, fedele e versatile che viene anche usato come cane da polizia, come cane da ricerca dei dispersi e come cane militare. Purtroppo tante persone pensano che l’unica cosa che un Pit Bull sappia fare è combattere. Non è assolutamente vero, questo cane ha una reputazione immeritata. Il Pitbull Tigrato ama gli umani. Il Pitbull Tigrato non è un animale sanguinario, come viene dipinto. Questo cane sviluppa una grande relazione col suo padrone e con la sua famiglia e diventa molto protettivo nei loro confronti. Questo cane, per il suo temperamento e la sue potenzialità, richiede un buon addestramento ed un’ottima socializzazione con quante più persone possibile fin da quando è solo un cucciolo. Sembrano dei duri ma sono teneri. Il Pitbull Tigrato sembra un cane davvero duro, grazie al suo corpo così possente e così muscoloso. Ma basta guardarlo nel musetto per capire che non è un cane feroce e pericoloso, ma una grande riserva di affetto e di amore. Comunque rimane sempre un cane molto pericoloso per gli intrusi e per i malintenzionati: è un cane che dissuade qualsiasi ladro dall’entrare in casa. Sono facili da pulire. Il Pit Bull ha il pelo corto e quindi non richiede una manutenzione eccessiva, può bastare spazzolarlo ogni settimana e lavarlo con prodotti appositi ogni tanto. Questo cane inoltre non fa la muta o meglio perde pochissimo pelo, quindi non hai bisogno di impazzire per pulire la casa. Il Pit Bull Tigrato può essere il miglior cane che tu abbia mai avuto. Lui vive per te, obbedisce a te, e se gli dedichi del tempo per stare con lui e per giocare, sarai tutto il suo mondo. Il Pit Bull è un cane che sa affezionarsi molto, è giocherellone, fedele, ti protegge da tutti. Quindi non farti fermare dalla cattiva reputazione che, come abbiamo visto, non gli appartiene. Se hai tempo da dedicare alla sua socializzazione, addestramento e alla sua attività fisica, il Pit Bull Tigrato è il cane giusto per te.