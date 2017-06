Pastore Tedesco: carattere e standard

Il Pastore tedesco è una delle razze di cani più note in assoluto, il prototipo del cane ideale. Un animale forte, coraggioso, estremamente fedele al padrone ed alla sua famiglia, con un grande istinto protettivo, dolce con i bambini e implacabile con i nemici. Il Pastore tedesco è una delle razze di cani più intelligenti e malleabili in assoluto, e non è affatto un caso che proprio un cane di questo tipo sia stato scelto dalle forze di polizia e dai militari per operazioni complesse come quelle anti terrorismo, anti droga, come quelle di salvataggio e di soccorso delle persone in pericolo. Grazie alla sua intelligenza, alla sua fedeltà ed alla sua smisurata affezione per il padrone, il Pastore tedesco è uno dei cani più affidabili che esistano al mondo, forse il primo cane che viene in mente quando si pensa al migliore amico dell’uomo. Vediamo qualche nozione su questa razza, le origini, il comportamento e tutte le informazioni che possono essere utili per sapere di più su questo magnifico cane, che è noto anche con l’appellativo cane lupo.

Origine del Pastore Tedesco

Il Pastore tedesco nasce alla fine del XIX secolo dal lavoro di ricerca e selezione del capitano di cavalleria tedesco Von Stephanitz, che voleva ottenere un cane di struttura media, con una buona ossatura, forte, muscoloso e resistente. Così si cominciò ad attingere ad alcune razze tedesche come il cane da pastore del Wurttemberg e venne fondata una società, la Philax, che si occupava prevalentemente di curarsi degli incroci e dell’elaborazione del materiale genetico per ottenere un prototipo di cane ideale. Nacque così questa nuova razza, prestante, forte ma anche sensibile ed intelligente al padrone, non inutilmente aggressiva e molto fedele ed affidabile a sua volta. Nel 1899 vennero definiti finalmente gli standard di questa razza, e venne anche fondata, nello stesso anno, l’Unione del Cane da Pastore tedesco. Durante l’EXPO canina a Milano, nel 1906, questa razza fa la sua comparsa per la prima volta; nel corso delle due guerre mondiali l’allevamento si ferma per ovvi motivi, ma questa razza si diffonde esponenzialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il Carattere del Pastore Tedesco

Il Pastore tedesco è un cane che ha un grande bisogno di socializzazione e di addestramento fin da quando è un cucciolo. Il carattere di questo cane è essenzialmente docile, equilibrato: il Pastore tedesco è un cane dai nervi saldi e dal sangue freddo, per questo motivo si presta perfettamente al lavoro con la polizia. Il Pastore tedesco è un cane docile, che è per natura predisposto al contatto con l’uomo, ma è anche molto forte e coraggioso, non a caso è un perfetto cane da guardia.

Versatile, dolce, protettivo, aggressivo se c’è bisogno, questo cane deve essere sempre addestrato con molta attenzione in modo da incanalare la sua forza e la sua energia verso obbiettivi ben precisi. Il Pastore tedesco è un cane estremamente obbediente e motivato verso il suo padrone, portato per natura all’addestramento ed all’allenamento, ama lavorare ed ama muoversi con il suo padrone.

Il Pastore tedesco andrebbe fatto socializzare con uomini e animali fin da cucciolo: più incontri e contatti ha con l’essere umano, meglio è. Il Pastore tedesco è un perfetto cane per i bambini, se viene socializzato fin da piccolo, ma stante la mole dell’animale non consigliamo di lasciarli da soli con lui. A seconda dell’addestramento che riceve il Pastore tedesco è un ottimo cane da guardia, da difesa personale, antidroga, antisommossa ma anche una perfetta guida per le persone cieche o un ottimo cane da riporto. L’addestramento del Pastore tedesco dovrebbe idealmente iniziare presto, quando il cane ha una mente molto malleabile, attorno ai sei mesi. Se non si sa come addestrare bene un cane di questo tipo, dato il suo potenziale, è sempre bene rivolgersi ad un addestratore. Questo cane non può vivere in un appartamento, è grande ed ha bisogno di muoversi e sfogarsi; è quindi ideale per chi abbia tempo e spazio da dedicargli.

Taglia e Aspetto del Pastore Tedesco

Il Pastore tedesco è di taglia medio grande, ha un corpo muscoloso, ma armonico e slanciato, non tozzo. Sono cani estremamente eleganti, con un portamento fiero ed orgoglioso, un cranio di forma allungata, ed occhi leggermente a mandorla.

Il Pastore tedesco ha sempre la mascella e mandibola forti e sviluppate, con una schiena robusta, che reclina leggermente verso il basso nella classica posizione del cane di razza Pastore tedesco.

Fisicamente tonico, il pastore tedesco misura in genere dai 60 ai 70 cm se maschi, dai 55 ai 60 cm se femmine. Il maschio arriva a pesare dai 30 ai 40 kg mentre la femmina dai 22 ai 32 kg in genere. Per quanto concerne il colore del pelo, il Pastore tedesco è marrone e nero, ma esistono anche alcune varietà del tutto nere, e anche (pochi, e rari) esemplari del tutto bianchi. In genere comunque il Pastore tedesco ha il pelo nero con sfumature marroni sul corpo. La maggior parte dei pastori tedeschi ha il pelo corto ma ci sono anche molti esemplari a pelo lungo.

Problemi di salute del Pastore Tedesco

Il Pastore tedesco è una razza di cane molto robusta, e resistente. Per questo motivo in genere gode di buona salute, ma è anche predisposta a sviluppare patologie ortopediche come la displasia dell’anca, o la displasia del gomito. Altra malattia che potrebbe verificarsi nel Pastore tedesco è la mielopatia degenerativa, che può paralizzare gli arti posteriori; con un test del DNA è possibile sapere se un esemplare ne è affetto.

Aspettativa di vita e pulizia del Pastore Tedesco

Il Pastore tedesco è un cane che vive, in genere, dai nove ai tredici anni. Per quanto riguarda la sua pulizia e la toelettatura, questo cane non ha bisogno di lavaggi troppo frequenti: si consiglia uno shampoo apposito al termine dell’inverno. Il mantello del Pastore tedesco richiede di essere spazzolato ogni giorno, specialmente se si tratta di un esemplare a pelo lungo. Il cane dovrebbe essere abituato alla pulizia sin da cucciolo. Per la pulizia del mantello del Pastore tedesco si usano appositi pettini con una rima dentata ed una spazzola di setole semi-rigide, naturali.

Prima di portare il cucciolo a casa è bene premunirsi, in questo modo:

Compra una cuccia per il cane, abbastanza grande perché stia comodo.

Compra un collare ed un guinzaglio che userai fin dall’inizio per abituarlo.

Pianifica gli esercizi del cucciolo.

Prepara una scorta di cibo di qualità per la sua crescita.

Quando viaggi prendi sempre una bottiglia d’acqua ed una ciotola per lui.

Quando finalmente porti il cucciolo di Pastore a casa, bisogna che impari subito le regole che ci sono. Bisogna farlo socializzare da subito e con costanza.