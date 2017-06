Pastore Tedesco: 5 nomi più popolari per i maschi

Quando, infine, devi decidere che nome dare al tuo cane, può esser abbastanza difficile farlo – più o meno come scegliere un nome per un figlio -. Ma se hai un cucciolo di pastore tedesco maschio, la scelta è ancora più dura. Si tratta di una razza così nobile, e quindi il nome deve necessariamente ritrarre anche la nobiltà di questo cane, senza rovinarlo, sottolineando gli aspetti del suo carattere. Così, oggi vogliamo affrontare il tema arduo dei nomi dei cuccioli. Alcuni dei nomi più popolari per il pastore tedesco maschio potrebbero lasciarti di stucco.