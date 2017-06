Goldendoodle: carattere e standard

Il Goldendoodle è un perfetto cane da famiglia. Tenero, dolce ed affettuoso anche con i bambini, questa razza canina è un eccellente cane da compagnia. Il suo temperamento tranquillo ma anche giocoso lo rendono un cane ideale per gli anziani, per avere compagnia ed essere sicuri in casa.

Perfetto per la famiglia, fedele verso il padrone, il Goldendoodle è il risultato dell’incrocio fra un Golden Retriever ed un Barbone. Ne esce un cane molto socievole, tranquillo, facile da addestrare. Era nato come un cane da guida per i non vedenti, ma poi ha conquistato tutti con la sua simpatia ed ora questa razza è sempre più diffusa come cane per famiglie, dolce e tranquillo con tutti i membri del suo branco personale.

Giocoso, energico, è un cane che sa ubbidire, ascoltare, adattarsi velocemente. Ha una natura molto fedele, è intelligente, ma ha anche bisogno di costante compagnia e non sopporta essere lasciato da solo a casa per tanto tempo: diventa nervoso e dei annoia.

Se cercate un cane che goda di buona salute, che sia tranquillo e fedele, molto socievole con le altre persone e con gli altri animali domestici, semplice da addestrare e che non richieda un’attività fisica troppo intensa, allora il Goldendoodle potrebbe essere il cane perfetto per voi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa razza.

Origine del Goldendoodle

Il Goldendoodle nasce molto di recente, è una delle razze canine più giovani in assoluto. Negli anni Novanta, gli allevatori australiani iniziano ad incrociare i barboni con il Golden Retriever; lo scopo era quello di ottenere una razza perfetta per le persone ipovedenti o cieche, insomma un cane guida ideale. In particolare rispetto al Golden Retriever il Goldendoodle sarebbe stato adatto per le persone che soffrivano di allergia, in quanto questo cane, con l’incrocio di barbone, tende a perdere molto meno pelo rispetto al Golden. Sarebbe quindi stato adatto anche per persone con leggere allergie.

Il Goldendoodle tende a fare una muta molto minore rispetto al Golden e quindi sarebbe stato apprezzato in casa anche da chi aveva allergia per i peli degli animali, e al contempo aveva bisogno di un cane guida.

Il Goldendoodle ha guadagnato una certa popolarità in Nord America ed in Australia, il Paese dove è nato questo cane, per l’aiuto dei disabili. La combinazione di questi due cani è abbastanza curiosa, eppure il risultato è fantastico. Il Goldendoodle nasce quindi come cane da terapia, ma poi nel corso del tempo ci si rende conto che è anche un perfetto cane da famiglia. Il suo carattere e la sua dolcezza lo rendono ideale per i bambini, e questo favorisce la sua diffusione anche come cane da compagnia e famiglia. La razza viene ufficialmente coniata nel 1992.

Carattere del Goldendoodle

Uno dei punti di forza del Goldendoodle è sicuramente il suo carattere così affabile da renderlo ideale per le famiglie e anche per la compagnia degli anziani. Dolce ed affettuoso, mai aggressivo, il Goldendoodle è un cane molto buono anche con gli estranei e questo sicuramente non lo rende un cane da guardia ideale, giacché è quasi incapace di essere aggressivo.

Il Goldendoodle è molto affettuoso anche con gli altri animali domestici, specialmente se ci cresce insieme. Per questo è ideale per le famiglie che abbiano già altri animali in casa.

Il Goldendoodle è un cane dall’intelligenza spiccata, quindi è facilmente addestrabile; questo spiega la sua versatilità. Ancora oggi viene impiegato come cane guida per i ciechi e per i disabili e ovviamente come perfetto cane da compagnia per le famiglie, le persone allergiche e gli anziani. Ha un carattere espansivo, giocherellone, socievole ed estroverso. Il Goldendoodle ha bisogno di fare un po’ d’attività fisica perché è un cane energico, una passeggiata al giorno può essere sufficiente. Questo cane non tollera di essere lasciato da solo, quindi non è ideale per le persone che non abbiano sufficiente tempo da dedicargli o che siano via tutto il giorno per lavoro o altri impegni.

Il Goldendoodle è ideale per i bambini, ma stare in loro compagnia, è affettuoso e paziente, e ama tantissimo giocare. Ha un grande desiderio di compiacere il padrone. Il Goldendoodle ha anche un olfatto spiccato e ama l’acqua, cacciare e correre. È così obbediente per natura che in genere non ha bisogno di addestramenti specifici.

Taglia e aspetto del Goldendoodle

Il Goldendoodle è un cane di taglia media. In genere il maschio misura alla spalla 61-66 cm mentre la femmina misura 56-58 cm. Il peso va dai 14 fino ai 20 kg massimo.

Il Goldendoodle ha una struttura fisica armonica e robusta, è dotato del classico muso del barbone. Il pelo è folto, in genere lungo, può essere ondulato o riccio a seconda del pelo del genitore che abbia prevalso geneticamente. Sono ammesse diverse tonalità del manto per il Goldendoodle come il nero, il rosso fulvo, il cioccolato, e poi il classico colore del manto del Golden, cioè crema ed oro.

Il Goldendoodle è un cane di salute robusta ma avendo un pelo lungo richiede comunque qualche attenzione: in particolare può richiedere delle spazzolate quotidiane con gli appositi pettini per evitare la formazione di nodi e di grovigli. I bagni vanno fatti coi prodotti appositi e solo al bisogno. Il Goldendoodle ha bisogno di un po’ di attività fisica ogni giorno perché è un cane che tende ad ingrassare.

Aspettativa di vita e salute del Goldendoodle

Il Goldendoodle può vivere fino a 15 anni, per essere un cane di taglia medio grande quindi è abbastanza longevo.

Questo cane, essendo un incrocio, in genere gode di una buona salute. Tuttavia non è esente da alcune problematiche di salute come può essere la displasia dell’anca, tipica dei cani di taglia medio grossa, il cui rischio aumenta all’aumentare dell’età. In teoria gli animali soggetti a displasia dell’anca sono esclusi dalla riproduzione, quindi controllate sempre lo stato di salute dei genitori del Goldendoodle. Il Goldendoodle può avere anche dei problemi agli occhi, per evitare infezioni gli occhi vanno puliti con apposite sostanze emollienti e il pelo in questa zona va tenuto tagliato.

Inoltre questo cane può soffrire di infezioni alle orecchie e bisogna avere molta attenzione alla pulizia di questa parte del corpo.

Il Goldendoodle richiede attenzioni molto spiccate anche dal punto di vista alimentare, dato che si tratta di un cane che ha tendenza all’ingrassamento. Inoltre come abbiamo già detto il pelo del Goldendoodle, essendo lungo, va tenuto costantemente spazzolato.

E’ bene effettuare sul cucciolo, nei primi anni di vita e su consiglio del veterinario, un check up che poi dovrà essere ripetuto annualmente per garantire che il cane gode di buona salute e per poter intervenire per tempo in caso di problemi di salute dell’animale.