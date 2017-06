Goldendoodle: 5 cose che non sapevi

Il Goldendoodle è una razza di cane che sta godendo di una crescita della sua popolarità in tutto il mondo, negli ultimi anni.

Si tratta di un incrocio bellissimo fra un Barboncino e l’English Golden Retrevier noto per le sue numerose caratteristiche positive. Sono cani docili, socializzati, molto amichevoli ed anche molto intelligenti. Sono anche estremamente affettuosi e quindi perfetti compagni per la famiglia, per i bambini, e vengono usati anche come cani da terapia- Al Goldendoodle piace molto la compagnia umana, ed è molto ubbidiente, cosa che rende assai più semplice la sessione di addestramento. In ogni caso sarebbe bene evitare (ma vale sempre) le correzioni brutali al Goldendoodle per non rovinare il rapporto.

Cerchiamo di conoscere di più su questi animali così speciali e sempre più famosi. Ecco cinque cose che non sapevi sul Goldendoodle.

Sono estremamente intelligenti e giocosi. Il Goldendoodle è un cane che ama tantissimo giocare e muoversi, ma è anche il risultato dell’incrocio fra due razze di cani fra le più intelligenti del pianeta. Questi cani imparano estremamente alla svelta, e sono sempre molto attenti a quello che gli viene insegnato. Sono docili e amanti della famiglia, dei bambini, ed anche degli altri animali. Cani estremamente vigorosi. La prima generazione di Goldendoodle veniva soprannominata ‘vigore ibrido’ per rendere l’idea della carta di energia ma anche dell’estrema forza fisica e della salute di cui questi cani godevano. Infatti gli incroci in genere sono cani molto più resistenti che non le razze originali.

Gli ibridi sono intelligenti, docili, affezionati, amichevoli. Il Goldendoodle è un cane perfetto anche per le famiglie che hanno al loro interno delle persone allergiche. Possono essere molto diversi fra loro. I Goldendoodle possono presentarsi in taglie diverse, con colori diversi e con mantelli differenti. In generale possiamo avere cani con un mantello lungo o più corto, e di colore che varia fra il rosso, l’albicocca, il crema, il nero ed il grigio. Il pelo del Goldendoodle andrebbe spazzolato almeno un paio di volte alla settimana per tenerlo bello pulito e lucido. Erano cani da guida. Il Goldendoodle venne selezionato per uno scopo: quello di essere cani da guida per le persone cieche o ipovedenti e con problemi di allergia; a questo fine venne selezionato da allevatori nordamericani ed australiani. Possono avere la displasia. Nonostante si tratti di un cane forte e robusto, e che gode in genere di buona salute, come altre razze di cani anche il Goldendoodle può tendere alla displasia, un problema ereditario di diverse razze di cani. Inoltre il Goldendoodle può soffrire di una serie di problemi agli occhi, motivo per cui è bene fare visite periodiche dal veterinario.