Golden Retriever: carattere e standard

Il Golden Retriever è un cane amato da moltissime persone. Si tratta di una razza dolce e docile per natura, sempre molto affettuosa con tutta la famiglia e con i bambini, estremamente fedele al padrone, coraggiosa ed avventurosa. Il Golden Retriever è un cane adorabile sotto tanti punti di vista, un ‘eterno cucciolo’ che ama giocare ma anche serio e responsabile se c’è bisogno. Questa splendida razza ha innumerevoli lati positivi, il che la porta ad essere una delle razze più amate e più diffuse non solo nel suo Paese di origine ma anche in Europa continentale e negli Stati Uniti, dove il Golden Retriever è da sempre molto apprezzato. Cerchiamo di capire insieme il carattere del Golden Retriever, le sue origini storiche e qualche informazione circa lo stato di salute e la manutenzione del pelo di questo bellissimo animale.

Origine del Golden Retriever

La storia del Golden Retriever inizia verso la metà del 1800 in Regno Unito. Fu un nobile, Lord Tweedmouth, a selezionare per primo la razza: il suo obbiettivo era quello di ottenere un cane da caccia eccellente, da riporto. Gli serviva un cane dall’ottima memoria, che sapesse memorizzare dove le prede cadevano per andare a prenderle più tardi; questo perché, essendo quel periodo quello delle armi a ripetizione, i cani da caccia non potevano più invadere il campo senza pericolo di essere colpiti. Così il nobile scozzese, nel corso dell’800, iniziò a selezionare i primi Golden Retriever partendo dai setter e cercando di mantenere il caratteristico mantello dorato.

Lord Tweedmouth riportò dettagliatamente e con attenzione tutti gli incroci che provvedeva a fare e gli accoppiamenti vari. L’incrocio effettuato fu fra un Retriever giallo a pelo ondulato ed una Tweed Water Spaniel. Nacquero quattro cuccioli dal pelo dorato ed ondulato, ma con l’amore per l’acqua preso per la madre. Iniziò la razza ‘golden’, dal colore del mantello, e Retrevier, perché da riporto.

Il Lord proseguì con alcuni incroci ed accoppiamenti per migliorare la razza e renderla attenta e fedele. Nel 1913 la razza Golden Retriever ottenne il proprio libro Origini nel Kennel Club del Regno Unito. Si chiamava ‘Golden or Yellow Retriever”. Nel 1920 prese il nome attuale, Golden Retriever, e vennero per la prima volta stesi gli standard della razza. I primi allevamenti specializzati di Golden Retriever cominciarono ad esistere nel 1920, e quindi nel 1860 venne riconosciuta come razza nuova. Il Golden Retriever in Italia è arrivato solo nel 1985 quando furono iscritti cinque soggetti nel Libro Origini Italiano.

Il carattere del Golden Retriever

Il Golden Retriever nasce come cane da caccia e da lavoro. Usato anche come cane da riporto, da salvataggio nelle operazioni di polizia e emergenza come nel sociale (cane da pet therapy e cane da ciechi), questo came è eccellente in tantissimi ambiti, è davvero poliedrico e sensibile al tipo di addestramento, e lo deve al suo carattere dolce e comprensivo.

Il Golden Retriever è un perfetto cane da famiglia perché ama essere accarezzato ed ama le persone; chiunque gli regali una carezza, per lui, è una persona buona e come tale si comporta bene tendenzialmente con tutti.

Il Golden Retriever è un cane amichevole non solo con le persone, ma anche con altre razze canine; è molto raro che questo cane crei dei problemi di convivenza, in genere ama giocare con tutti. Il Golden Retriever non morde mai senza motivo. Il Golden Retriever è anche un cane dolce con i bambini, ed anche se è di grossa mole, è un cane tranquillo, dotato di grande pazienza anche nei confronti dei bambini più vivaci.

Tuttavia sicuramente il Golden Retriever non è un cane per tutti: o meglio, non è il cane per chi non abbia tempo di farlo muovere e di giocare con lui, per chi abbia una casa troppa piccola, e per chi cerchi un cane da guardia. Il Golden Retriever non è adatto come cane da guardia e al massimo abbaia per allontanare l’intruso, ma è amichevole anche con lui…

Inoltre il Golden Retriever odia restare da solo, non è il cane ideale se siete soli in casa e non ci siete per tutto il giorno perché tende a diventare triste se non c’è nessuno con lui. Non c’è nulla di più brutto di far intristire un cane dolce e amorevole, sempre allegro, come il Golden Retriever!Non è adatto alle persone indipendenti che vogliono un cane indipendente, perché il Golden Retriever ama le attenzioni, le coccole e vuole gli venga dedicato del tempo.

Taglia e aspetto del Golden Retriever

Il Golden Retriever è un cane di taglia medio grossa. Il maschio arriva ad essere alto 56-61 cm e la femmina 51-56 cm massimo. Il maschio pesa dai 30 ai 34 kg e la femmina dai 25 ai 32 kg circa.

Il Golden Retriever ha un aspetto muscoloso, tonico, forte. Ha una testa modellata, cranio largo, occhi ben distaccati e tartufo nero. Ha orecchie di taglia media, mascelle forti, zampe rotonde e piede da gatto. Il mantello è medio con tonalità dal crema all’oro, ammessa la presenza di qualche ciuffo di colore bianco sul petto ma no mantelli rossicci o marroncini.

Aspettative di vita e pulizia del Golden Retriever

Il Golden ha un’aspettativa di vita di quasi quindici anni, se tenuto ed alimentato bene: si tratta di una vita lunga per un cane di così grossa taglia. Fortunatamente il Golden Retriever è un cane che rimane abbastanza pulito senza troppe difficoltà, ha un pelo che richiede di essere spazzolato circa una volta al giorno per mantenerlo pulito e splendente. Quando il cane è in muta non dimenticate di spazzolarlo tutti i giorni per evitare che si possano formare nodi. Il pelo del Golden Retriever fortunatamente repelle lo sporco, quindi anche se si infanga basta una bella asciugata ed una spazzolata per pulirlo al meglio. Il bagno deve essere fatto almeno due volte l’anno sempre e solo usando dei prodotti specifici per cani. Prima di lavarlo, pulite per bene il pelo spazzolandolo per togliere quello in eccesso. Le unghie vanno mantenute corte e pulite, controllandole almeno una volta al mese. Anche le orecchie richiedono manutenzione, pulite il cerume in eccesso.

Prima di portare il cucciolo a casa è bene premunirsi, in questo modo:

Compra una cuccia per il cane, abbastanza grande perché stia comodo.

Compra un collare ed un guinzaglio che userai fin dall’inizio per abituarlo.

Pianifica gli esercizi del cucciolo.

Prepara una scorta di cibo di qualità per la sua crescita.

Quando viaggi prendi sempre una bottiglia d’acqua ed una ciotola per lui.

Quando finalmente porti il cucciolo di Labrador a casa, bisogna che impari subito le regole che ci sono. Bisogna farlo socializzare da subito e con costanza.