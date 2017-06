Gerberian Shepsky: cosa sapere dell’incrocio fra Husky e Pastore tedesco

Il Gerberian Shepsky è una razza di cane molto interessante. Si tratta dell’incrocio fra un Pastore tedesco ed un Husky, un mix fra due cani notoriamente molto belli e conosciuti per il loro carattere forte e per la loro intelligenza. Questo cane adotta le caratteristiche sia del pastore che dell’Husky, anche se c’è sempre una predominanza fisica o caratteriale dell’una o dell’altra razza. Questo cane, il Gerberian Shepsky, è una particolare combinazione di questi due cani di grossa taglia. Non è del tutto semplice prevedere come possa essere caratterialmente in quanto ciò dipende anche dai genitori. In generale questo incrocio è abbastanza nuovo. Sappiamo che il Pastore Tedesco è nato solamente alla fine dell’800. Invece il Siberian Husky è stato diffuso prima del 1900.

L’incrocio fra le due razze ha portato alla creazione di un nuovo ibrido: il Gerberian Shepsky. Cerchiamo di conoscerlo meglio.

Descrizione del Gerberian Shepsky

Questo cane assume le caratteristiche fisiche del pastore e dell’Husky, ma la somiglianza più all’uno o all’altro dipende da mescolanze genetiche e può cambiare spesso. In generale si tratta di cani di grossa taglia, che possono essere dotati di un mantello corto, di media lunghezza, o di un mantello lungo e simile a quello dell’Husky.

In generale il pelo del Gerberian Shepsky risulta abbastanza spesso e forte, e per questo non si tratta di cani molto adatti a vivere in zone dal clima caldo. Sopportano bene il freddo.

Questi cani possono essere di colori diversi, neri, marroni, oppure di sfumature varie fra il grigio ed il marrone. Altri colori sono il blu, il rosso, ed una sorta di sale-pepe.

Carattere del Gerberian Shepsky

Il Gerberian Shepsky è un cane estremamente intelligente, dato che proviene da due razze molto note per la loro brillantezza e versatilità. Dall’Husky prende spesso la voglia di giocare e la grande carica di energia. Tende a essere un cane molto protettivo nei confronti del territorio, della famiglia e del suo padrone. Questo cane ha bisogno di sfogarsi e di muoversi spesso. Può essere poco amichevole con i piccoli animali, come tutti gli Husky ed anche il pastore tedesco, e in generale con gli estranei. Sicuramente è un ottimo cane da guardia ed ha bisogno di tanto spazio.

Salute del Gerberian Shepsky

Il Gerberian Shepsky è un cane che tende ad essere forte e robusto di costituzione, dato che proviene da due razze molto resistenti.

I problemi di salute possono però essere trasmessi geneticamente dai suoi genitori. Sarebbe quindi meglio conoscere sempre lo stato dei genitori prima di prenderlo. Per esempio, la displasia dell’anca è una patologia che molto spesso colpisce le razze di taglia media grande.

Anche disordini del sangue, digestivi, displasia del gomito, cataratta ed altri problemi relativi alla salute degli occhi possono colpire questi cani.

Per evitare problemi di salute, è sempre meglio portare il Gerberian Shepsky a delle visite regolari e costanti dal medico, e mantenere uno stile di vita attivo.

L’aspettativa di vita del Gerberian Shepsky in generale è sui 13 anni o più. Una dieta appropriata, l’esercizio fisico e la prevenzione delle malattie possono far vivere questo cane più a lungo, anche fino a 15 anni ed oltre.

Taglia del Gerberian Shepsky

Questo cane è di grossa taglia, dato che proviene da due razze molto grandi. Ovviamente la grandezza del Gerberian Shepsky dipende anche da quella dei genitori, e in genere i maschi sono più alti e pesanti delle femmine.

Riconoscimento della razza

Trattandosi di un ibrido e non di una razza pura, il Gerberian Shepsky non è riconosciuto da tanti registri delle razze canine. Per esempio non viene riconosciuto dall’American Kennel Club, ma per esempio però è conosciuto dal Registro dei Cani d’America e dal Club Americano delle Razze Canine Ibride.