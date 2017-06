Chihuahua: carattere e standard

Il Chihuahua è un cane che prende il nome dallo stato Messicano. E’ la razza di cane più piccola sulla faccia della terra, l’American Kennel Club l’ha designata in questo modo. E’ anche la razza più antica sul continente americano. Il Chihuahua ha una testa piccola e tonda, un corpo minuscolo e sono estremamente forti e coraggiosi, nonostante siano dei cani molto piccoli. Il Chihuahua può avere il mantello di diversi colori: nero, marrone, color nocciola, sabbia, argento, grigio blu, ma anche pezzato.

Il Chihuahua è un cane piccolo, il mini cane per eccellenza ma ciò nonostante è un cane molto forte e determinato, con personalità. Possono atteggiarsi a leader e se addestrati all’obbedienza, sono leali, amabili, dolci compagni e amici per tutta la famiglia.

Scopriamo di più sul Chihuahua: il suo mantello, le sue origini, il carattere e lo stato di salute di una delle razze più diffuse ed amate in tutto il mondo.

Origine del Chihuahua

Il Chihuahua è la razza più piccola del mondo e nasce nell’antico Messico. Il Chihuahua era già noto ai tempi delle civiltà messicane antiche, fra gli Atzechi, ed era un cane che nel mito aveva un ruolo molto importante: quello di traghettare i morti. Talora i piccoli cani dovevano seguire i padroni nel viaggio dopo la morte e per questo venivano uccisi e seppelliti. L’origine del nome, ‘chichi’, significa proprio ‘cane piccolo’. I Chichimec, civiltà messicana antica, era proprio letteralmente ‘popolo del cane’. Una teoria ritiene che i Chihuahua sarebbero stati portati in Messico 200 anni prima dai Cinesi, che li avrebbero introdotto nei primi viaggi. Ma la teoria più accreditata vede gli Atzechi fra i primi allevatori di questi cani, anzi dei loro progenitori, i Techichi.

La razza quindi sarebbe nata in Messico. Sculture del cane sono state trovare anche nei templi messicani, come nella piramide di Cholula, il che suggerisce che questo cane vivesse qua da tempi antichissimi. I primi esemplari della razza furono diffusi anche fuori dal Messico nella metà dell’Ottocento. La razza si diffuse nel Nuovo Messico, negli USA soprattutto nelle regioni meridionali. Nel 1904, la razza Chihuahua venne ufficialmente riconosciuta dall’American Kennel Club. Oggi come oggi questo cane è soprattutto il cane delle star e delle celebrità, e moltissime persone dello spettacolo si circondano di questi piccoli cani che hanno avuto il boom della celebrità dagli anni Cinquanta nel Novecento fino ai nostri giorni.

Carattere del Chihuahua

Il Chihuahua è un cane dolce, coccolone, intelligente, e molto semplice da addestrare perché tende ad obbedire al padrone. Il Chihuahua sviluppa una dipendenza con il padrone, al quale resta sempre molto fedele ed affezionato e che protegge ad ogni costo.

Il Chihuahua non è un cane aggressivo, ma quando è nervoso, o quando vuole intimidire qualcuno, trema e sembra molto agitato. Si tratta comunque di un cane dolce e socievole, aperto anche nella relazione con altri animali che in genere accetta di buon grado.

Uno dei lati negativi del Chihuahua è il suo abbaiare compulsavo. Il Chihuahua tende ad abbaiare quando vede altre persone o animali e questo può causare dei problemi con il vicinato.

Per ovvie ragioni di dimensione, il Chihuahua è anche un ottimo cane da salotto che può vivere in case molto piccole. Non bisogna lasciarlo al freddo, non possono vivere fuori. Nonostante le dimensioni piccole il Chihuahua è un cane dal carattere indipendente e molto forte, dignitoso, ed è un cane che bisogna fare molta attenzione a non viziare troppo altrimenti può diventare difficile da gestire.

Taglia ed aspetto del Chihuahua

Il Chihuahua è il cane più piccolo del mondo. In genere l’altezza del Chihuahua non supera i 15-20 cm e il peso va da 1,5 kg ad un massimo di 3 kg.

Dal punto di vista fisico, il Chihuahua presenta un cranio caratteristico, molto tondo, muso corto e delle piccole guance; gli occhi sono ben distanziati, tondi, lucidi e appena sporgenti. Le orecchie del Chihuahua vanno verso l’esterno e sono distanti fra loro. Il corpo del Chihuahua è lungo e la groppa è dritta. Il pelo può essere più o meno lungo, è comunque liscio o leggermente ondulato, è lucido. La coda è di media lunghezza. I colori del Chihuahua possono essere davvero tanti e vari.

Possiamo avere Chihuahua cioccolato, neri, fulvo chiaro, crema, bianco, dorato, ma anche blu (dal nero). Il nero può essere anche focato, con piccole sfumature marrone nocciola nelle orecchie e sul muso.

Il Chihuahua rosso ha un mantello che tende al rossastro e non è troppo diffuso. Il Chihuahua color sabbia ha una sfumature del pelo sempre diversa a seconda della presenza di peli neri, e varia quindi dal fulvo al sabbia.

Il Brindle è il Chihuahua tigrato, una colorazione abbastanza rara di questo cane. Il Chihuahua bianco è abbastanza raro, tanto che a volte si definisce bianco il Chihuahua crema molto chiaro. Il bianco è associato a patologie come cecità e sordità. Il Chihuahua Spotted on White è abbastanza diffuso e presenta delle macchie colorate. Il Chihuahua Blue deriva da una dilazione del nero.

Il Merle è un tipo di Chihuahua comparso negli anni Novanta, con una base del mantello chiaro e con zone pigmentate irregolari dello stesso colore della base ma più scure.

Aspettativa di vita e pulizia del Chihuahua

Il Chihuahua ha una speranza di vita sui 12-20 anni, una delle più lunghe di tutto il regno canino. L’aspettativa varia anche a seconda della salute e della cura.

Il Chihuahua è un cane che richiede una particolare cura dal punto di vista alimentare, per prevenire placca e tartaro e per evitare scompensi o obesità. Il Chihuahua in genere mangia poco dai 60 ai 100 grammi di crocchette al giorno, che devono essere completate anche con mangime umido ed inumidite per migliorare l’appetito.

Il Chihuahua non deve essere lavato finché non termina il ciclo delle vaccinazioni. Comunque in generale questo cane dovrebbe essere pulito con attenzione, non bisogna mai bagnargli la testa perché questo crea nel cane una sensazione di soffocamento. Abituatelo al contatto con l’acqua fin da piccolo.

I prodotti per la cura del Chihuahua devono essere solamente quelli appositi per cani. La pulizia delle orecchie è fondamentale, come quella degli occhi. Il pelo del Chihuahua deve essere spazzolato con appositi pettini quotidianamente. Il Chihuahua è un cane che sta bene di salute, in generale non ha problemi. Potrebbe avere problemi di salute a livello della dentatura che può essere incompleta o svilupparsi troppo. Altri possibili problemi sono le malformazioni a livello della spina dorsale e delle articolazioni del ginocchio.