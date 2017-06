Chihuahua Toy: carattere e standard

Mai sentito parlare del Chihuahua Toy? Cominciamo col dire che non è una razza di cane, almeno non nel senso vero del termine, e altri nomi che esso può avere sono Mini Chihuahua, Teacup Chihuahua, Chihuahua Nano.

Ci sono tanti imbroglioni nel mondo che approfittano del fatto che alcuni non sappiano gli standard del Chihuahua Toy per rifilargli dei Chihuahua piccoli facendoli pagare molto più del valore reale. In ogni caso, il Chihuahua è un delle razze di cani più antiche in assoluto. Proviene dal Messico, dalla civiltà Toltec, che lo adorava come un cane di fondamentale importanza. Tracce di questo cane c’è nei miti e nelle sculture dei templi messicani.

Comunque tracce di Chihuahua sono state trovate in altre civiltà dell’America pre colombiana. Quando in Messico giunsero anche i Conquistatori dalla Spagna, questa razza cominciò a diffondersi anche nel resto dell’America e venne usata come animale da compagnia.

Descrizione del Chihuahua Toy

Il Chihuahua Toy si distingue in due tipologie: quelli a pelo corto che hanno un pelo molto raso, e quelli a pelo lungo.

Dal punto di vista fisico, si tratta di un cane molto molto piccolo e che spesso non arriva a pesare neanche 3 kg. Ha una coda alta e talora piegata sul dorso, la testa è abbastanza grande ed ha la caratteristica forma a lampadina, non sproporzionata. Gli occhi del Chihuahua Toy sono grandi, a volte un poco sporgenti, scuri e lucidi. Il corpo del Chihuahua Toy è sì piccolo ma anche compatto. Le variazioni di colore del Chihuahua Toy possono essere numerose, dal bianco al nero, dal pezzato al fulvo, e sono tutte accettata tranne la Merle, che è caratteristica di incroci non fra Chihuahua e che comporta anche delle patologie come sordità e cecità.

Carattere del Chihuahua Toy

Il Chihuahua Toy è un cane molto piccolo eppure ha una grande personalità. Vivace, giocherellone, allegro, si può dire che è un cane che sa il fatto suo. Ama l’interazione con gli umani e soprattutto con il suo padrone, con il quale stringe un forte rapporto ed al quale è sempre fedele. Il Chihuahua Toy è anche un cane da guardia: ha un grande coraggio, è sempre vigile, attento ad ogni rumore. Tende ad abbaiare spesso e questo può essere fastidioso. E’ diffidente con chi non conosce.

I Chihuahua Toy in genere si legano ad una o due persone della famiglia, nei confronti dei quali diventano fedelissimi. Con gli altri membri della famiglia comunque mantengono un buon rapporto ma possono anche essere loro disubbidienti.

Il Chihuahua non ha neppure bisogno in genere dell’addestramento perché segue sempre il suo padrone, ma non per ubbidienza, bensì per cieca devozione. Il Chihuahua è un cane che tende ad essere abbastanza viziato, bisogna nutrirlo ed educarlo correttamente o può diventare ingestibile e prepotente. Nonostante la piccola taglia talora si crede il padrone. Il Chihuahua è un cane ideale per l’appartamento e per la vita in città. Non per questo bisogna negargli le passeggiate all’aria aperta. Il Chihuahua è un cane anche indipendente e non troppo appiccicoso.

Aspettativa di vita e salute del Chihuahua Toy

In teoria, come la razza standard, anche il Chihuahua Toy vive sui 15-20 anni. Però in pratica sono cani assai delicati ed in genere vivono qualche anno di meno.

Sono razze delicatissime dal punto di vista della salute, nel caso del Chihuahua Toy problematiche possono essere l’idrocefalia, cioè l’accumulo di acqua nel cervello che può portare a problemi neurologici, perdita dell’equilibrio e ad una pessima qualità di vista. Altri problemi possono essere la lussazione della rotula, l’atrofia progressiva della retina, l’ipoglicemia problemi di cuore ed ai reni. Bisogna curare molto l’alimentazione e la salute/pulizia del Chihuahua per far sì che viva a lungo. Sono anche necessari costanti check up dal veterinario.