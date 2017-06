Catahoula Bulldog: carattere e standard

Una razza di cane davvero particolare, ideale sopratutto per chi abbia una grande passione per i Bulldog, è il Catahoula Bulldog. Questo incrocio abbastanza recente nasce negli Stati Uniti d’America, e si tratta di un cane estremamente forte e muscoloso, affidabile, leale, ma soprattutto potente.

Razza muscolosa e fedele al padrone, concilia l’energia del Bulldog assieme alla potenza del Catahoula, creando così un ibrido più slanciato ma comunque estremamente protettivo. Questo cane ha bisogno di una socializzazione adeguata fin da quando è cucciolo. E’ ottimo come cane da guardia, come cane per lavoro o per la caccia; coraggioso, instancabile, stringe un bel legame con il suo padrone e con la sua famiglia, è anche un buon cane da compagnia. E’ molto territoriale. Cerchiamo di scoprire di più su questa razza.

Origine del Catahoula Bulldog

Il Catahoula Bulldog esiste da circa un secolo. Molto diffuso negli Stati Uniti del Sud, questo cane veniva usato sia per la caccia all’orso che come cane da guardia e da gregge nei ranch statunitensi.

Il Catahoula Bulldog viene creato con l’unione del Catahoula Leopard Dog, che proviene dal Louisiana, e con l’American Bulldog. L’obiettivo era quello di ottenere un cane con l’istinto della caccia e della difesa, dotato di una maggiore velocità e agilità rispetto al bulldog, forte e con delle mandibole molto robuste. Dal Bulldog questo cane ha preso la forza, la spinta, le mascelle, e la struttura compatta. Dal Catahoula ha preso invece la snellezza e la velocità, oltre che il mantello. Questo cane è anche un buon cane da famiglia, se fatto socializzare fin da cucciolo ed opportunamente addestrato.

A partire dal 1968 questo cane ha cominciato a diffondersi anche fuori dal Paese d’origine, diventando sempre più popolare. Oggi questo cane è diffuso come cane da guardia, da difesa, e da caccia negli USA mentre non è molto diffuso nel resto del mondo.

Carattere del Catahoula Bulldog

Il Catahoula Bulldog è un cane dotato di una grande intelligenza. Questo cane riesce a mantenere il controllo e non si agita facilmente, ma è anche sempre molto attento a quello che succede attorno a lui ed è estremamente vigile. Data l’intelligenza della razza, il Catahoula Bulldog viene addestrato abbastanza facilmente, e abbastanza velocemente. Questo cane se fatto socializzare fin da cucciolo non dà problema in famiglia e sta bene anche con i bambini. Ha un carattere paziente ed è sempre desideroso di compiacere il padrone, motivo per cui è anche un buon cane per tutta la famiglia. Però deve essere sempre addestrato fin da cucciolo per poter essere gestito più facilmente.

Perfetto cane da guardia, ma anche per la caccia, il Catahoula Bulldog è una razza estremamente versatile e molto plasmabile. Questo cane va bene anche in un appartamento, purché gli venga fatta fare attività fisica e purché tutti i giorni il padrone lo porti fuori a spasso. Questo cane ha bisogno di sfogare la sua energia o diventa nervoso e si incattivisce. Sono cani territoriali e protettivi e spesso non vanno d’accordo con altri animali.

Il Catahoula Bulldog è un cane che non ama essere trascurato, vuole essere coinvolto nelle attività della sua famiglia ed ama sentirsi utile al suo padrone. Ha un carattere equilibrato e bonario, non troppo serioso.

Taglia e aspetto del Catahoula Bulldog

Il Catahoula Bulldog è un cane di media grossa taglia, che può arrivare a pesare sui 30 o 40 kg (sia maschio che femmina). Si tratta di un cane molto muscoloso, dal punto di vista fisico infatti richiama di più il bulldog. I maschi sono anche più larghi rispetto alle femmine.

La taglia del Catahoula Bulldog lo rende adatto per la vita all’aperto ma se fatto muovere tutti i giorni può anche restare in casa.

Muscoloso, dotato di grandi orecchie arricciate e rosa, ha la pelle aderente ed elastica al corpo. Ha un pelo raso quindi la pulizia non è difficile o lunga. E’ abbastanza diffusa nel Catahoula Bulldog l’eterocromia, vale a dire occhi del colore diverso l’uno dall’altro. Le caratteristiche fisiche del Catahoula Bulldog variano a seconda che abbia preso già dal Bulldog o dal Catahoula. Il pelo è corto, talora dotato di sottopelo sottile. Tutte le varietà di colore, solido, pezzato o tigrato vengono accettate nel Catahoula Bulldog.

Aspettativa di vita e salute del Catahoula Bulldog

Il Catahoula Bulldog ha una speranza di vita di circa 10 anni. Abbiamo comunque notizia di cani che vivono fino a 16 anni, tanto dipende anche dalla cura e dall’attività fisica/alimentazione.

Il Catahoula Bulldog è in genere un cane che non ha grossi problemi di salute ma comunque possono essergli trasmessi geneticamente. Per esempio classici problemi della razza sono quelli del ginocchio, quelli di sordità e la cecità. In alcuni casi anche la displasia, la c.d. ‘cherry eye’, il cancro alle ossa, problemi del sistema nervoso, entropion.

E’ bene che il Catahoula Bulldog venga costantemente portato dal veterinario per accertarsi del suo stato di salute.