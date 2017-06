Cane Corso: carattere e standard

Quella del Cane corso è una storica razza italiana, conosciuta da tempo per la sua bellezza, agilità, per il suo volto nobile e per la sua dedizione incondizionata al padrone. Questo cane era famoso anche per la caccia agli orsi, e il suo coraggio non è mai stato in discussione. Bellissimo animale, elegante, dotato di un pelo lucido e corto e di vari colori (solitamente nero, ma anche grigio o rosso) questo bellissimo animale è una vera passione per tanti amanti della razza, che ne apprezzano l’eleganza, la semplicità, l’intelligenza e la prontezza di riflessi. Un molossoide sincero, fedele ed intelligente come il Cane corso non è certo facile o scontato da trovare. Questo cane di taglia grande è selezionato da sempre per la sua forza, la sua resistenza e prontezza. La sua intelligenza lo rende ottimo anche come cane da guardia, da difesa personale, come cane poliziotto e da inseguimento. Originariamente il Cane corso era diffuso in tutto il territorio nazionale, oggi è diffuso soprattutto nell’Italia del Sud ed è molto amato specialmente in Puglia. Vediamo meglio le origini di questo splendido cane, il suo carattere e cosa sapere sulla sua salute.

Origine del Cane Corso

Il cane corso proviene essenzialmente dall’Italia del Sud, dove era usato come cane da guerra dai romani. Per il suo coraggio e la sua prestanza fisica il Cane corso era usato per combattere contro i nemici. Prima della razza di Cane corso c’era il Canis Pugnax, il molosso che i romani usavano in guerra.

Il suo nome non ha nulla a che vedere con la Corsica: esso deriva dal termine ‘cors’, che significa in celtico ‘robusto’. Notizie del Cane corso ci sono anche nella letteratura italiana. Col passare del tempo il Cane corso ha iniziato ad essere un buon cane da caccia al cinghiale, o come guardiano nelle fattorie.

Nella storia recente, invece, questa antica razza di cane è stata usata soprattutto come cane da difesa personale o da guardia nelle fattorie.

Purtroppo dopo le due guerre mondiali, come tante altre razze di cani, anche il Cane corso rischiò di estinguersi, ma per fortuna gli esemplari rimasti nelle fattorie e nelle masserie si salvarono dalla fame e continuarono a riprodursi. Uno dei grandi esperti della razza, il professore Casolino, nel 1990 scriveva: “L’impiego prevalente del Cane Corso è sempre stato ed è ancora oggi quello della guardia e della difesa (…). Ecco che i Cani Corsi sono lì nei recinti, sulle porte degli stabulari vigili e aggressivi, specialmente di notte, dopo una giornata di catena. La sorveglianza, la conduzione al pascolo e la transumanza restano quasi un ricordo”.

La razza venne recuperata nel 1950 da un appassionato di cani di origine svizzera, Scanziani, e poi da un cinologo italiano, Paolo Breber, negli anni settanta.

La società degli amatori del Cane Corso nasce in Italia nel 1983.

Carattere del Cane Corso

Il Cane corso è un cane dalla straordinaria intelligenza e con un istinto di protezione del padrone e della sua casa molto forte e molto radicato. Questo cane è docile e buono al suo padrone, amorevole con la famiglia, tranquillo con i bambini. I cuccioli sono divertenti, amano giocare e divertirsi, ma quando diventa adulto il Cane corso ha un carattere dominante per natura.

In famiglia, scelgono una persona sola come la loro leader. E’ bene avere sempre la mano ferma con il Cane corso e fare capire subito chi comanda perché è un cane dominante nel suo stesso istinto.

Cercate di far socializzare il Cane corso fin da cucciolo in modo che impari ad essere docile ed obbediente.

Il Cane corso è sempre e comunque un cane da guardia e potrebbe essere aggressivo con estranei e sconosciuti, e mai comunque docile con i malintenzionati. Data anche la sua prestanza fisica, è bene tenerlo sotto controllo ed addestrarlo fin da cucciolo a tenere i nervi saldi. A parte questo, è un cane che ama il contatto fisico col padrone, adora le coccole, è sensibile e dolce: ma è anche un cane indipendente, discreto, non impiccione e riesce a capire bene quando è ora di giocare e quando di stare al proprio posto.

Taglia e aspetto del Cane Corso

Il Cane corso è un cane di grossa taglia. In generale i maschi arrivano a pesare 45-50 kg, e arrivano ai 68 cm di altezza massimo. Invece le femmine pesano fino a 45 kg e non diventano più alte di 60-64 cm al massimo.

Il Cane corso è un cane che necessita di fare attività fisica, può anche stare in casa ma non è sicuramente un cane da appartamento, date le sue dimensioni. Ha bisogno di un padrone che si prenda cura di lui, e che abbia tempo da dedicargli per il gioco e soprattutto per fargli fare attività fisica. Per quanto concerne l’aspetto, il Cane corso è molto muscoloso, ha un tronco compatto, robusto, ‘scolpito’ ed armonioso. La chiusura della bocca, come da standard è ‘prognata’ quindi ha la mandibola leggermente in avanti. Il pelo del Cane corso può essere nero lucido o rosso o marrone di varie sfumature. Ha occhi scuri, grandi, lucidi, dolci ed espressivi; le orecchie sono pendenti e il naso è nero e grosso. La coda è lunga e sottile.

Aspettativa di vita e pulizia del Cane Corso

Il Cane corso ha un’aspettativa di vita di 10-12 anni, per nulla breve per un cane di media grossa taglia.

Per quanto riguarda invece lo stato di salute di questa razza di cane, in genere possiamo dire tranquillamente che il Cane corso gode di buna salute, ed è resistente e forte tanto da poter sopportare senza grossi problemi situazioni gravose. Ha il sottopelo, quindi si difende bene dal freddo. La razza in sé può presentare casi di malattie neurologiche come l’epilessia, ed essere sensibili dall’attacco di parassiti.

In generale ci sono stati anche casi di oculopatia e torsione dello stomaco.

Attenzione anche alla displasia e ai problemi che possono colpire gli occhi.

Mantenere uno stile di vita consono al temperamento del Cane corso, e un’alimentazione attenta alle sue esigenze, oltre che controlli periodici dal veterinario, è sufficiente per garantire che il Cane corso stia bene e viva a lungo. Il pelo corto del Cane corso fa sì che non abbia bisogno di particolari accortezze nella sua manutenzione e pulizia; basta spazzolarlo quando necessario, ma soprattutto è importante tenere puliti i denti del Cane corso per proteggerli dal tartaro.

Prendersi cura del Cane Corso cucciolo

I cani corsi cuccioli devono essere addestrati fin da piccolini per evitare che possano diventare aggressivi e dominanti una volta adulti. Dato che diventano cani imponenti dal punto di vista fisico, è bene chiedersi se sia la razza ideale per sé e per le proprie capacità.

Ecco qualche consiglio prima di portare a casa il cucciolo:

Discuti con tutti i membri della famiglia.

Sii certo che tutti sappiano il carattere e bisogni del Cane corso.

Compra una cuccia molto larga e forte.

Crea un recinto sicuro per il cane.

Sii certo di poterlo portare fuori al bisogno.

Compra un collare ed un guinzaglio adatto.

Prepara il cibo giusto.

Preparati a fargli fare un corso di addestramento ancora da cucciolo.

Trova un veterinario che si intenda della razza.

Quando il Cane Corso arriva a casa

Quando il Cane corso arriverà a casa, ecco alcuni passi per assicurarsi che tutto vada bene: