Bulldog Francese (Bouledogue Français): carattere e standard

Il Bulldog francese è un cane dolce ed adorabile, molto diffuso in tutto il mondo perché ha un carattere molto affabile, un musetto irresistibile e sta bene anche in case non troppo grandi. Questo cane è estremamente leale con la sua famiglia, dolce con i bambini, ottimo compagno di giochi ma anche perfetto per la guardia della casa: è pur sempre un Bulldog francese e non ama gli estranei, è protettivo con la sua famiglia e col suo territorio. Insomma quella del Bulldog francese è una razza estremamente versatile, molto gioiosa, perfetto anche per la compagnia degli anziani e delle persone sole. Solamente si chiede di dedicargli un po’ di tempo per l’attività fisica ed un po’ d’affetto, giacché questa razza di cane ha bisogno di avere sempre a fianco il proprio padrone, e di ricevere sufficienti attenzioni e coccole, altrimenti ne soffre. Il Bulldog francese non è quindi il cane per chi non ha tempo e voglia di curarsi di un animale o per chi cerca un cane molto indipendente ed autonomo.

In compenso è un amabile amico, un fedele compagno, un simpatico cane col quale giocare ed un eccellente cane da guardia per la vostra casa. Scopriamo di più sul Bulldog francese.

Origine del Bulldog Francese

Il Bulldog francese è un cane che nasce per la compagnia. Infatti esso viene selezionato, nel corso della rivoluzione industriale, come cane da compagnia per le lavoratrici del pizzo in Inghilterra, per migliorare la qualità del lavoro. La scelta ricadde sull’incrocio fra un carlino ed un terrier, incrociato con il bulldog inglese nano. In questo modo crebbero dei cuccioli piccoli, muscolosi e compatti ma anche molto dolci. Quando le donne che si occupavano della lavorazione del pizzo si trasferirono in Francia, i loro animali vennero con loro. Nell’arco di qualche anno, il Bulldog francese conquistò tutta Parigi e poi l’intera Francia, guadagnandosi questo nome.

Dell’origine del Bulldog francese non si sa più di questo, non abbiamo documenti precisi che ci mostrino quali siano stati precisamente gli incroci, ma sappiamo di per certo che proviene dal Bulldog inglese nano. Intorno al 1875 in Francia qualche appassionato iniziò a selezionare alcuni Terrier Boule, scegliendo quelli con arti corti e muscolosi.

Il 5 aprile del 1888 venne creato il primo Bouledogue Club della Francia, che ancora non era riconosciuto che che fissò alcuni standard che rimasero in vigore fino al 1989.

Il Bulldog francese in Inghilterra era amato come cane da compagnia dei poveri e dei popolani. Quando però venne portato in Francia, egli acquisì un nuovo status sociale: diventò il cane dei salotti dei nobili, insomma il Bulldog francese divenne un gradito ospite dei nobili e dei personaggi famosi che lo tenevano nel loro salotto. Basti pensare che il cane del Principe di Galles era il Bulldog francese. Nel 1890 venne formato un Club per tutti gli appassionati della razza, nel 1911 i primi esemplari di Bulldog francese arrivano anche in Italia. La razza viene ufficialmente riconosciuta, a livello internazionale, nel 1912 e nel 1932 lo standard della razza venne cambiato.

Il carattere del Bulldog Francese

Il Bulldog francese è un cane molto intelligente e giocherellone, anche se è un po’ lazzarone e ne approfitta. Questo animale, nonostante abbia una struttura muscolosa e non grassa, è abbastanza pigro e ama dormire, specialmente vicino al suo padrone. Quando però è il momento di giocare, non si tira certo indietro ed ama farlo con tanta energia e dinamicità.

Il Bulldog francese, come abbiamo detto prima, è un cane che ama stare al centro dell’attenzione del padrone, ed è uno dei cani che mostra più attaccamento per il suo padrone. Non può quindi sopportare che ci siano altri animali e soprattutto soffre molto se viene lasciato da solo a lungo. Il Bulldog francese ama essere accudito, coccolato, preso in considerazione; crea un legame che definire viscerale è poco con la sua famiglia, e questo ovviamente fa di lui anche un ottimo e tenace cane da guardia a dispetto delle dimensioni. Il Bulldog francese è attaccatissimo al padrone, ama giocare con lui e dormire assieme a lui, insomma è un dolce pigro e sempre affettuoso. Perfetto per i bambini, che difende a spada tratta. Le coccole ed il cibo sono i momenti preferiti della sua giornata. Il Bulldog francese è anche un cane abbastanza testardo, si educa facilmente ma bisogna avere pazienza e costanza e cominciare l’addestramento quando è cucciolo.

Taglia e aspetto del Bulldog Francese

Il Bulldog francese è un cane di taglia piccola, per questo vive tranquillamente anche nelle case non grandi ed in appartamento. Il cane è lungo fra i 28 ed i 30 cm circa, e pesa fra gli 8 ed i 14 kg in genere. Il Bulldog francese ha una corporatura massiccia e compatta, tutta fatta di muscoli, tanto che il soprannome del Bulldog francese è ‘piccolo Ercole’. La faccia ed il muso sono corti e schiacciati, ricordano quelli del carlino; le orecchie però sono grandissime, a pipistrello e con la punta tonda che gli dà un’aria dolce e simpatica. Il Bulldog francese ha occhi tondi e sporgenti, pelo corto, aderente alla pelle, che può essere bianco, nero, tigrato, rosso o pezzato. Ha una caratteristica coda a cavatappi che lo rende molto simpatico.

Aspettativa di vita e pulizia del Bulldog Francese

Il Bulldog francese in genere può vivere dai 10 ai 12 anni circa. Questo cane ha una salute in genere migliore rispetto ad altri Bulldog, ma purtroppo non si può dire che il Bulldog francese sia una delle razze più in forma. Se volete prendere questo cane, vi assumete anche l’impegno della sua salute (anche economicamente) e può essere abbastanza impegnativo. Bisogna stare attenti a non esagerare con l’attività fisica per evitare danni alle cartilagini.

Il Bulldog francese soffre tipicamente di malattie respiratorie, a causa del naso corto, e questo lo porta anche a russare. La sindrome brachicefala è una delle classiche malattie respiratorie che possono colpire il Bulldog francese: causa difficoltà a respirare, a muoversi, a respirare.

Durante la stagione estiva il Bulldog francese deve essere tenuto al riparo dal caldo, perché è soggetto a colpi di calore che possono essere pericolosi; date le narici strette, fa fatica ad espellere il calore. Se ha avuto un colpo di calore bisogna immergere il Bulldog francese nell’acqua fredda o bagnarlo con panni umidi. Il Bulldog francese può anche soffrire di una malattia del sangue, l’anemia, o di cattivo funzionamento della tiroide. Altri disturbi che possono colpire questa razza sono quelli digestivi e quelli degli occhi, specie il glaucoma, la cataratta giovanile.

Inoltre tende al sovrappeso e quindi la sua alimentazione deve essere equilibrata.

Il Bulldog francese è fortunatamente un cane di semplice manutenzione, ha il pelo corto da tenere pulito, e può essere lavato solamente con uno shampoo apposito.

Prima di portare il cucciolo a casa è bene premunirsi, in questo modo:

Compra una cuccia per il cane, abbastanza grande perché stia comodo.

Compra un collare ed un guinzaglio che userai fin dall’inizio per abituarlo.

Pianifica gli esercizi del cucciolo.

Prepara una scorta di cibo di qualità per la sua crescita.

Quando viaggi prendi sempre una bottiglia d’acqua ed una ciotola per lui.

Quando finalmente porti il cucciolo di Bulldog a casa, bisogna che impari subito le regole che ci sono. Bisogna farlo socializzare da subito e con costanza.