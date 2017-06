Bovaro del Bernese: carattere e standard

Il Bovaro del Bernese è un meraviglioso cane delle montagne grande e possente. Si tratta di una bella razza di cane, caratterizzata da un mantello a tre colori: nero, bianco e rossastro, con delle formazioni cromatiche tipiche in ogni parte del corpo. Il Bovaro del Bernese è un cane forte, sicuro, fedele ed anche molto affettuoso, dedicato al padrone e sensibile. Essendo un cane molto mansueto e dolce, è adatto anche a stare nella famiglia con i bambini. E’ un cane che non vive bene nelle case troppo piccole, data la sua grande mole; ha bisogno di spazio e anche di fare sufficiente attività fisica, per il suo benessere.

Il Bovaro del Bernese è anche un buon cane da difesa, da guardia, ed ovviamente un ottimo compagno di vita. Adorabile, dolce, e anche molto ingombrante, è il cane ideale per chi voglia un compagno affettuoso ma non troppo appiccicoso. Cerchiamo di scoprire di più su questa magnifica razza di montagna dal caratteristico mantello tricolore.

Origine del Bovaro del Bernese

Il Bovaro del Bernese è un cane dalle origini estremamente antiche. Qualcuno ha ipotizzato il Bovaro del Bernese sia il progenitore di cani come il San Bernardo, oppure del Rottweiler.

Il Bovaro del Bernese ha una storia così antica che sinceramente nessuno sa con precisione dove essa inizi: si perde nelle notti dei tempi in Svizzera. Il Bovaro del Bernese è originario delle campagne nel centro di Berna, cantone svizzero, dove veniva usato come cane da gregge, da guardia ed anche da traino, stante la sua mole.

Il Bovaro del Bernese era apprezzato perché eccelleva in ogni attività di lavoro: dalla guardia alla difesa, dal controllo delle greggi al traino, ed era anche un docile cane da

compagnia perfetto per tutta la famiglia.

Il suo nome originale era ‘Durrbachler’, dal nome della borgata di Furrbach vicino a Riggisberg, città dove era molto diffuso. Nel 1902, nel 1904 e 1907 questo cane veniva già usato per le esposizioni canine; ma è solo nel 1907 che alcuni allevatori appassionati decisero di creare la razza pura, selezionando gli esemplari. Nasce quindi il primo Club Svizzero dedicato a questo cane e vengono redatti gli standard del Bovaro del Bernese.

Nel 1910 erano già presenti 107 soggetti di razza pura. Il Bovaro del Bernese dalla Svizzera si diffuse pian piano anche in tutta la Germania meridionale, e oggi questo cane è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per la sua versatilità, la dolcezza e la docilità. E’ infatti un ottimo cane da famiglia.

Il carattere del Bovaro del Bernese

Il Bovaro del Bernese è un cane dal cuore d’oro. Sensibile, molo affidabile, intelligente, questo cane ha uno spirito sempre sereno e tranquillo. Data la sua pazienza, la sua docilità e la sua tranquillità, è il cane ideale per la famiglia con i bambini. E’ molto tollerante e mansueto sia nei confronti dei bambini che nei confronti di altri animali, è uno dei pochi cani che gioca volentieri con i gatti!

Il Bovaro del Bernese è anche un cane dolce ma esuberante, sempre con tanta voglia di giocare, estremamente allegro e mette di buon umore tutti con la sua gioia perenne.

Certo, è un cane di imponenti dimensioni e non è raro che riesca a buttare a terra il padrone in una delle sue travolgenti dimostrazioni d’affetto incondizionato.

Il Bovaro del Bernese si affeziona molto alla famiglia ed alla casa dove vive. Ha bisogno di sentirsi parte della famiglia. E’ un ottimo cane da guardia, sarà sempre molto attento al suo territorio ed alla famiglia e questo basta per scoraggiare i malintenzionati. Il Bovaro del Bernese è un cane che ama muoversi e divertirsi assieme al padrone, ama passeggiare e deve mantenersi in forma e fare sport. Non tenete mai troppo fermo il Bovaro del Bernese, portatelo con voi a fare lunghe passeggiate magari in campagna, montagna o comunque in mezzo alla natura. Lui adora la compagnia umana.

Taglia e aspetto del Bovaro del Bernese

Il Bovaro del Bernese è un cane di taglia grossa. Il maschio arriva a raggiungere i 70 cm al garrese per un peso di oltre 40 kg mentre le femmine hanno un’altezza compresa fra i 58 ed i 66 cm con un peso fra i 40 ed i 50 kg.

Il Bovaro del Bernese ha un tronco corto, aperto, ha un dorso dritto e un grande sviluppo degli arti posteriori. Il muso è grande, robusto, il tartufo è nero. Il Bovaro del Bernese ha occhi grandi e bruni a forma di mandorla, ed il mantello è liscio, denso, tricolore: nero marrone e bianco. La disposizione dei colori non è causale: il nero è la base, il bianco è su muso, piedi, petto e qualche volta sulla punta della coda mentre il marrone si trova sul muso e in parte anche sugli arti. Il Bovaro del Bernese ha bisogno di fare discreta attività fisica tutti i giorni. Non è il tipo di cane che può stare sempre fermo, può risentirne nella salute psico fisica.

Aspettativa di vita e pulizia del Bovaro del Bernese

Il Bovaro del Bernese ha un’aspettativa di vita di circa 6-8 anni. Purtroppo si tratta di un’aspettativa breve, come accade per tutti i cani di taglia grossa, ma se ben curato e sistemato può vivere anche di più. Questa razza in generale è robusta e gode di buona salute ma segnaliamo comunque alcuni problemi che possono colpire il Bovaro del Bernese per via genetica.

La displasia dell’anca, è uno dei problemi ereditari più comuni per i cani di grossa taglia. Bisogna sempre farsi consegnare la lastra assieme al pedigree per sapere se i genitori del cane ne soffrono. La displasia del gomito è un’altra problematica riscontrabile in questo cane. L’istocitosi maligna è la principale causa di morte per il Bovaro del Bernese fra i tumori.

La pulizia del mantello del cane deve essere effettuata con apposita spazzola ogni giorno.

Prima di portare il cucciolo di Bovaro del Bernese a casa è bene premunirsi, in questo modo:

Compra una cuccia per il cane, abbastanza grande perché stia comodo.

Compra un collare ed un guinzaglio che userai fin dall’inizio per abituarlo.

Pianifica gli esercizi del cucciolo.

Prepara una scorta di cibo di qualità per la sua crescita.

Quando viaggi prendi sempre una bottiglia d’acqua ed una ciotola per lui.

Quando finalmente porti il cucciolo a casa, bisogna che impari subito le regole che ci sono. Bisogna farlo socializzare da subito e con costanza.