Alano: carattere e standard

L’Alano è una nobile razza di cane di origine tedesca, conosciuta anche col nome Danese o Gran Danese. Si tratta di uno dei cani più grandi del mondo (è di taglia gigante) conosciuto anche col nome di Apollo dei Cani, per la sua bellezza, eleganza, e magnificenza. Tuttavia l’Alano è anche un cane straordinariamente intelligente, in grado di apprendere velocemente: non solo bellezza fisica, quindi, ma anche intelligenza e fedeltà al padrone. L’Alano è un molossi, anche se è molto più slanciato dei molossi tradizionali, elegante e raffinato nella forma fisica.

Perfetto cane da guardia (ma più per l’aspetto che mette soggezione che non per l’aggressività) è anche ottimo cane da caccia e da compagnia, dolce e docile. Scopriamo di più su questa meravigliosa razza canina.

Origine dell’Alano

L’Alano è detto gran Danese ma questo può trarre in inganno, in quanto questo cane è di origine tedesca. Un grosso equivoco sul cane è stato creato quando un naturalista francese ritenne che l’Alano fosse un cane danese, data la grande diffusione che in Danimarca ebbe questa razza.

Tuttavia l’Alano discende da una razza di cane, l’Alaunt, che venivano usati in guerra e giunsero in Europa nel IV secolo. Anche durante il medioevo, questo cane veniva usato per la caccia all’orso, al cervo ed al cinghiale, in muta. Le orecchie degli alani veniamo tagliati per evitare che la preda potesse ferirli mentre la tenevano in bocca. L’Alano era addestrato per non uccidere la preda ma per fermarla in attesa dell’arrivo dei cacciatori. Secondo alcuni, l’Alano sarebbe stato incrociato col levriero, e questo spiegherebbe la sua velocità e la sua snellezza rispetto al resto dei molossi.

Il cane Alano era perfetto anche in guerra, ed era un cane da difesa dei nobili, sempre attento a tutti e con un istinto protettivo spiccato. Tuttavia è sempre stato un cane molto dolce e sensibile alla compagnia dell’uomo, del quale è attento amico.

Rimase a lungo tempo un cane dei nobili, per la sua eleganza e bellezza che lo distingueva dalle altre razze. Quindi l’Alano venne incrociato anche con il mastino tedesco e i levrieri: ottenne così un corpo snello e armonico ma il muso del molosso. Nel 1880 venne redatto il primo standard dell’Alano, quindi venne fondato il Club degli alani tedesco. Nel 2001 è entrato in vigore il nuovo standard dell’Alano che prevede tutte le caratteristiche della razza pura Alano.

Il carattere dell’Alano

L’Alano è un cane tranquillo, socievole, docile, e molto equilibrato. Non è un cane che ama stare da solo, anzi: diviene triste e depresso se non sta in compagnia. Si affeziona a tutta la famiglia ma ama soprattutto il padrone, col quale stringe un rapporto quasi morboso.

Il cane Alano anche se è molto grosso ama stare a dormire sul divano, piuttosto che fare tanta attività fisica.

L’Alano è un cane dolce e docile: è estremamente intelligente e veloce ad apprendere, quindi non ha bisogno di fare troppo addestramento. L’addestramento quando è cucciolo, però, si rende necessario perché altrimenti non riuscirebbe a gestire la sua grossa mole ed inoltre potrebbe diventare invadente.

L’Alano può essere usato come cane da guardia ma ha un carattere molto dolce e non aggressivo. Attento ad ogni cosa, affettuoso, amichevole con tutti, affezionato ai proprietari, l’Alano tende ad essere riservato con chi non conosce ma mai aggressivo.

Ama molto i bambini, con il quale è un giocherellone, e la sua famiglia; è leale ed amorevole. Dal punto di vista caratteriale l’Alano è un ottimo cane, anche se ha una grossa mole e quindi bisogna sempre stare attenti quando gioca con i bambini.

Taglia e aspetto dell’Alano

L’Alano è un cane di taglia gigante. Secondo gli standard di razza prescritti nel 2001, l’Alano deve essere alto almeno 80 cm al garrese se maschio (alcuni maschi hanno superato i 100 cm, il record mondiale è stato di 106 cm), e 72 minimo se femmina. Il peso del maschio è fra i 70 ed i 90 kg e quello delle femmine fra i 60 e gli 80. Il rapporto peso-statura deve essere corretto ed equilibrato.

Per quanto riguarda invece l’aspetto dell’Alano, questo cane è allevato in tre varietà di colori: il fulvo e tigrato, il blu, l’arlecchino nero e platten. Ecco le caratteristiche di ogni razza:

Fulvo: è un mantello di colore del giallo chiaro all’oro intenso, se ha la maschera nera è molto pregiato.

Arlecchino bianco e nero, detto anche Tigerdoggen, ha il fondo mantello bianco preferibilmente senza macchie piccole e macchie nere dal contorno strappato.

Nero: un colore nero lacca, ammesse anche macchie bianche ed i c.d. mantel tiger.

Platten: corpo bianco, testa nera del tutto o in parte.

Blu: blu acciaio, ammesse macchie bianche.

Merle: corpo grigio sfumato nero.

Tigrato: fondo del mantello giallo oro, o giallo chiaro, con striature nere possibilmente regolari e disegnate in modo netto. Non desiderate piccole macchie.

Colori non previsti dallo standard dell’Alano invece sono quelli grigio tigrati, e gli albini. Gli errori del manto in genere sono dovuti a sbagli nella riproduzione comunque anche in questo caso gli alani hanno diritto al pedigree, ma non possono riprodursi per non reiterare l’errore.

Aspettativa di vita e salute

L’Alano ha un’aspettativa di vita di purtroppo non molto lunga, anche a causa della mole gigante. Egli vive in genere 6-8 anni.

Questo cane ha bisogno di fare poca attività fisica e non è molto sportivo. Il pelo dell’Alano richiede una manutenzione senza troppe difficoltà e per lavarlo bisogna aver cura di usare solo appositi prodotti come lo shampoo per cani.

L’Alano, come altre razze, è predisposta a problemi di salute. Quelli che si possono più facilmente verificare nell’Alano sono:

dell’anca. Si tratta di uno sviluppo anomalo dell’articolazione che può portare a conseguenze più o meno gravi. Cardiopatia. Rischio tipico per i cani giganti, le cardiopatie possono essere congenite, oppure dovute a malattie parassitarie pericolosi come il cimurro o la filariosi.

Rischio tipico per i cani giganti, le cardiopatie possono essere congenite, oppure dovute a malattie parassitarie pericolosi come il cimurro o la filariosi. Malattie dell’occhio . Le più diffuse sono l’entropion, che consiste nel ripiegamento del margine della palpebra verso la cornea; l’ectropion, che è l’esatto contrario del precedente e che si risolve chirurgicamente, come il primo; la lesione della terza palpebra, una forma di congiuntivite anch’essa risolvibile chirurgicamente.

. Le più diffuse sono l’entropion, che consiste nel ripiegamento del margine della palpebra verso la cornea; l’ectropion, che è l’esatto contrario del precedente e che si risolve chirurgicamente, come il primo; la lesione della terza palpebra, una forma di congiuntivite anch’essa risolvibile chirurgicamente. Torsione dello stomaco. pericolosissima dilatazione dello stomaco che colpisce più spesso cani di grossa mole, può essere dovuto ad un pasto abbondante ingerito troppo veloce, all’agitazione e strapazzo dopo il pasto e a bevute troppo abbondanti. La terapia è chirurgica, eseguita più velocemente possibile.

Prima di portare l’Alano a casa

Prima di portare il cucciolo a casa è bene premunirsi, in questo modo:

Compra una cuccia per il cane, abbastanza grande perché stia comodo.

Compra un collare ed un guinzaglio che userai fin dall’inizio per abituarlo.

Pianifica gli esercizi del cucciolo.

Prepara una scorta di cibo di qualità per la sua crescita.

Quando viaggi prendi sempre una bottiglia d’acqua ed una ciotola per lui.

Quando finalmente porti il cucciolo di Alano a casa, bisogna che impari subito le regole che ci sono. Bisogna farlo socializzare da subito e con costanza.