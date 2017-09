Bullmastiff Pitbull Mix: carattere, standard e 5 cose che non sapevi

Il Bullmastiff Pitbull Mix è una razza di cane ottima per la guardia, per la difesa e comunque anche per la compagnia, dato che si tratta di un cane dolcissimo e che ama tantissimo la compagnia del suo padrone e della sua famiglia. Il Bullmastiff Pitbull Mix è il risultato dell’incrocio fra un Pittbul ed un Bullmastiff, e quindi da entrambi i cani prende la sua intelligenza e la sua prontezza fisica. Un tempo veniva usato come aiuto per il guardacaccia per catturare i bracconieri. È un cane intelligente, affidabile, molto sensibile, perspicace, sempre pronto ad agire. Insomma, tutte le carte in regola per essere il migliore cane da difesa esistente.

Questo splendido cane, se ben addestrato, è ideale per tutta la famiglia, con una sola clausola: non sopporta la solitudine, quindi sarebbe bene non lasciarlo mai come un gioco abbandonato in giardino, ne soffrirebbe molto.

Origini del Bullmastiff Pitbull Mix

Le origini del Bullmastiff Pitbull Mix sono quelle del Pittbul e quelle del Mastiff. Il Mastiff è una razza di cane molto antica, che sono stati usati come cane da caccia, da combattimento contro altri animali e da difesa. La razza ha quasi rischiato di scomparire nel 1835 a causa della guerra, ma alcuni allevatori hanno portato i cuccioli in Canada ed hanno ripristinato la razza. Dal Mastiff questo cane prende il carattere coraggioso, protettivo, non aggressivo. Invece il Pitbull è stato un cane usato per i combattimenti contro gli orsi ed altri cani, fino a che queste lotte sono state vietate. Sono cani tenaci, forti, anche aggressivi, ma se sono bene educati e rispettati non danno problemi.

Carattere del Bullmastiff Pitbull Mix

Il Bullmastiff Pitbull Mix è un cane molto docile, obbediente, è assai leale nei confronti del suo proprietario ed è un ottimo cane da guardia, coraggioso e di carattere.

Questo cane non ama molto il contatto con gli sconosciuti e farà di tutto per proteggere il padrone, bisogna tenere conto di questo punto.

Il Bullmastiff Pitbull Mix è un cane coraggioso e forte ma anche molto intelligente, quindi è un cane che si addestra facilmente. Ha bisogno comunque di un padrone leader e forte di carattere.

Si tratta di un cane ideale per la famiglia, purché addestrato, perché ama l’approvazione e la compagnia degli umani. Non sopporta invece essere lasciato da solo a fare nulla; non è un cane ideale da lasciare in giardino, e non è neppure un cane ideale per chi non abbia tempo o voglia di fargli fare attività fisica.

Il Bullmastiff Pitbull Mix ha bisogno di muoversi con costanza, tutti i giorni, di fare lunghe passeggiate, corse e salti con il suo padrone. Deve essere fatto socializzare anche con gli altri cani fin da piccolo.

Questo è un cane attivo che ha molto bisogno di attenzioni, non è aggressivo se viene fatto socializzare fin da cucciolo, ed è molto dolce se fin da quando è cucciolo viene fatto relazionare con altre persone.

Allenamento e socializzazione sono fondamentali per il Bullmastiff Pitbull Mix. Questo cane dovrebbe essere addestrato fin da cucciolo da persone esperte: ha un carattere dominante, come le due razze dalle quali proviene, quindi ha bisogno di polso e di decisione, e di un padrone dominante e forte.

In genere il Bullmastiff Pitbull Mix è tranquillo con gli altri animali, se non li percepisce come minaccia, però è necessario socializzarlo fin da cucciolo.

Taglia e aspetto del Bullmastiff Pitbull Mix

Il Bullmastiff Pitbull Mix non è un cane di piccole dimensioni e di questo bisogna tenere conto, se si cerca un cane solo per la casa. Può pesare da 45 a 50 kg, e può essere alto da 63 a 67 cm.

Le femmine di Bullmastiff Pitbull Mix tendono ad essere più piccole e più leggere, ma comunque si tratta di un cane muscoloso e forte, anche se atletico e robusto.

Il manto del Bullmastiff Pitbull Mix varia a seconda dell’incrocio del genitore, possiamo avere un cane a pelo corto e fine o leggermente più lungo, in tutte le combinazioni: rosso, bianco, nero e marrone, anche a macchie.

Aspettativa di vita e pulizia del Bullmastiff Pitbull Mix

Il Bullmastiff Pitbull Mix è un cane abbastanza semplice da tenere pulito: ha un pelo corto e raso, quindi è semplice da spazzolare, un paio di volte a settimana possono bastare, un po’ di più durante l’autunno.

Bisogna anche prestare attenzione alla cura dei denti del Bullmastiff Pitbull Mix.

In generale il Bullmastiff Pitbull Mix gode di una buona salute, però potrebbe ereditare dai suoi genitori problemi agli occhi, ipotiroidismo, problemi al cuore. Per questo vale la pena controllare la sua salute fin da quando è cucciolo, e poi fare visite periodiche dal veterinario per controllare il suo stato di benessere.

In genere l’apettativa di vita di un Bullmastiff Pitbull Mix si aggira sugli 8-12 anni, se curato a dovere.

5 cose che non sapevi

Molte persone non lo sanno, ma ci sono tanti pitbull tanti quanti Mastiff. Oggi come oggi ci sono cinque tipologie di Pitbull che sono riconosciute: American Staffordshire Terrier, l’American Pit Bull Terrier, l’American Staffordshire Terrier, l’American Bulldog, e lo Staffordshire Bull Terrier.

Ovviamente i mastini sono diversi per ogni nazione: pensiamo a quelli italiani, giapponesi, sudafricano, spagnolo, perineo, napoletano, argentino, tedesco, francese, brasiliano. Il più famoso, senza dubbio alcuno, rimane il Bullmastiff.

Se fai un incrocio del Bullmastiff e del Pit Bull americano, ottieni qualcosa che viene chiamato Pitt Mastiff o American MastiBull, a seconda della fantasia. Noi però preferiamo il nome Bullmastiff Pitbull Mix per riferirci a lui, giusto per non sbagliare. I Bullmastiff Pitbull Mix sono abbastanza famosi fra gli amanti di queste razze. Ecco quindi cinque cose che non sapevi su di loro.