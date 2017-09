Bullmastiff Pitbull Mix: 5 cose che non sapevi su questo incrocio

I cani creati per mezzo di un incrocio hanno quasi sempre dei nomi fantasiosi. Basti pensare a Labradoodle, a Cockapoos, e via dicendo. Hai mai sentito parlare dell’incrocio fra un Bullmastiff ed un Pitbull?

Molte persone non lo sanno, ma ci sono tanti pitbull tanti quanti Mastiff. Oggi come oggi ci sono cinque tipologie di Pitbull che sono riconosciute: American Staffordshire Terrier, l’American Pit Bull Terrier, l’American Staffordshire Terrier, l’American Bulldog, e lo Staffordshire Bull Terrier.

Ovviamente i mastini sono diversi per ogni nazione: pensiamo a quelli italiani, giapponesi, sudafricano, spagnolo, perineo, napoletano, argentino, tedesco, francese, brasiliano. Il più famoso, senza dubbio alcuno, rimane il Bullmastiff.

Se fai un incrocio del Bullmastiff e del Pit Bull americano, ottieni qualcosa che viene chiamato Pitt Mastiff o American MastiBull, a seconda della fantasia. Noi però preferiamo il nome Bullmastiff Pitbull Mix per riferirci a lui, giusto per non sbagliare. I Bullmastiff Pitbull Mix sono abbastanza famosi fra gli amanti di queste razze. Ecco quindi cinque cose che non sapevi su di loro.

Contrariamente a quello che si crede, non sono aggressivi. Il Bullmastiff Pitbull Mix non è un cane aggressivo, come viene da pensare a tante persone che credono che sia il Pitbull che il Mastiff siano cani aggressivi. Messi assieme, ottieni solamente un grande cagnone ricco di amore, di affetto, e anche tendente ad essere pigro e sonnolento. Ricorda comunque sempre che il cane diviene aggressivo se non viene educato e viene maltrattato da un padrone aggressivo; in tal caso non si potrà pretendere un carattere dolce da parte del cane. Amano giocare con i loro padroni in giardino. La prima cosa da sapere se si vuole avere un Bullmastiff Pitbull Mix è che questi cani adorano assolutamente giocare. Bisogna sapere dedicargli del tempo, per giocare, correre, camminare, andare a giocare al parco, insomma bisogna dedicargli del tempo solo per il divertimento. Come tanti altri cani, il Bullmastiff Pitbull Mix ama tantissimo giocare in tutte le stagioni, anche in mezzo alla neve, d’inverno. Sono ottimi cani da guardia. Da due ottimi cani da guardia come i genitori, il Bullmastiff Pitbull Mix non poteva che esserlo a sua volta. Il cane sa abbaiare molto bene, ed è tendenzialmente protettivo del territorio, e verso il padrone e coloro che ama. L’addestramento del Bullmastiff Pitbull Mix. Questo cane prende dai genitori una forte personalità ed un certo carattere, e quindi per ciò il Bullmastiff Pitbull Mix non per forza è un cane molto facile da addestrare. Bisogna quindi dedicare del tempo di qualità all’addestramento del Bullmastiff Pitbull Mix, tenendo comunque conto che si tratta di cani intelligenti e che tendono ad imparare molto alla svelta per natura. Pazienza, costanza, tanto amore è quello che serve per addestrare bene un Bullmastiff Pitbull Mix. I colori del mantello. Il colore del manto del Bullmastiff Pitbull Mix dipende tanto da quello dei suoi genitori. In genere comunque puoi aspettarti una combinazione di marrone, nero, bianco, rosso, nocciola. Un Bullmastiff Pitbull Mix può essere pezzato o di un solo colore, o un misto fra colori.