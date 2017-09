Le 20 migliori razze di cani per pensionati 

I cani sono gli animali preferiti per tantissime ragioni; avere un cane in famiglia è sempre un modo di portare tanto amore e tanta dolcezza, di responsabilizzare i bambini, di avere una compagnia fedele e poi così si riduce anche il numero dei cani senza famiglia. Ogni persona di ogni età può avere un cane, ma esistono alcune razze in particolare che sono pensate per i pensionati e gli anziani. I pensionati amano stare con i cani, perché sono una fonte inesauribile di affetto disinteressato e di compagnia, anche quando sono soli in casa. Inoltre sono animali che, stimolando una persona a prendersi cura di sé, aiutano a tirare su l’umore e a dare motivazione anche agli anziani.

Ogni cane ha le sue capacità ed abilità; gli studi hanno confermato che avere un cane fa davvero bene alla salute. Per esempio, riduce lo stress e la pressione del sangue. In alcuni casi i cani possono anche essere alleanti per aiutare le persone che hanno l’Alzheimer. Ogni cane è unico ed anche ogni pensionato, e ci sono venti razze, che adesso vedremo, che per il loro temperamento e carattere sono particolarmente adatte per la compagnia delle persone anziane. Ecco quali.

Golden Retriever. Questi cani sono amatissimi e sono molto famosi per la loro dolcezza, intelligenza, affetto ed amicizia. Sono cani non eccessivamente grandi e possono anche stare tranquillamente in appartamento, hanno una speranza di vita dai 10 ai 12 anni. La loro intelligenza e la loro voglia di giocare li rendono perfetti per gli anziani, non solo: questi cani se addestrati possono anche essere cani guida ed aiuto per i disabili. Richiedono un certo esercizio, quindi sono perfetti per chi sia ancora in forma ed abbia voglia di fare qualche passeggiata col suo amico a quattro zampe. Havanese. Questo cane di grandissima dolcezza e dimensioni contenute è molto popolare nelle famiglie. Essendo cani piccoli, si adattano bene a vivere anche in appartamento. Hanno bisogno di una certa cura del pelo, che è riccio. Sono cani perfetti per chi è in pensione, giacché non amano essere lasciati soli per troppe ore al giorno. Essendo estremamente affettuosi ed intelligenti, sono perfetti per un anziano. Bulldog Francese. Questo cane è una razza abbastanza rara, nota per essere perfetti animali da compagnia. Sono cani di piccola taglia, perfetti per vivere in appartamento perché amano gli spazi piccoli e non fanno rumore. Gli anziani adoreranno questo cane che ama il contatto con gli umani, così gentile con tutti, anche con i bambini. Non solo: è un cane molto leale e farà anche la guardia in casa… è pur sempre un Bulldog. Welsh Corgi. Il Pembroke Welsh Corgi è una razza di cane che apparteneva ai reali, in particolare alla Regina Elisabetta II. Estremamente affezionato al padrone, è una razza ideale per la compagnia. La taglia piccola è perfetta per gli anziani: vivono bene in appartamento, sono semplici da addestrare, sono cani sensibili ed intelligenti. Perfetti per chi se la sente ancora di passeggiare, dato che sono cani che richiedono esercizi regolare. Lhasa Apso. Questo cane proviene dal Tibet, ed era stato addestrato come guardiano dei templi di Buddha. Elegante, bello ed intelligenti, è un cane piccolo, molto sveglio, che richiede poca attività fisica. Grazie alla sua infinita lealtà ed alla sua attenzione alla casa, è perfetto per i pensionati. Ha una speranza di vita lunga: almeno vent’anni. Beagle. Il Beagle è uno dei cani più famosi ed anche più fedeli, dalla personalità e bellezza unica. Il loro senso dell’olfatto è straordinario, infatti era un cane da caccia. Amabili e dolci, sono perfetti per la compagnia perché sono cani sempre in salute e sempre vicini al padrone. Non hanno bisogno di un eccessivo esercizio fisico. Levriero. Il Levriero potrebbe sembrare una sorpresa in questa classifica, ma invece è un eccellente animale da compagnia. Anche se è spesso associato alla corsa, sono cani gentili, amabili. Molto alti, ma anche agili e leggeri, sono perfetti compagni di vita, data la loro gentilezza e il fatto che non mordono proprio mai. White Terrier. Il nome completo è West Highland White Terrier, si tratta di una razza molto popolare, di piccola taglia ma dotata di forte personalità. Cane sensibile ed intelligente, usato anche per la terapia, è una combinazione di affetto ma anche di indipendenza, non hanno sempre bisogno di avere compagnia. Richiedono circa mezz’ora di attività fisica al giorno. Chihuahua. La più piccola razza di cane in assoluto: il Chihuahua è un cane perfetto per gli anziani. Quanta personalità in quel corpo così piccolo. Inoltre hanno bisogno di poco esercizio fisico e di poca manutenzione, sono buoni cani da guardia, sono estremamente leali e un po’ aggressivi con gli sconosciuti. Bichon Frise. Questo piccolissimo cane è adorabile e molto popolare fra gli anziani. Con la sua pelliccia bianca e ricciola, che non perde pelo, è perfetto anche per le persone allergiche. Si tratta di un cane giocherellone, sempre allegro, che si affeziona molto al padrone e va benissimo anche per gli anziani che hanno dei nipotini. Va bene per persone attive, dato che ha bisogno di un po’ d’attività fisica ogni giorno. Yorkshire Terrier. Questo cane è noto per la sua spiccata personalità, nonostante la taglia piccola. Si tratta di un cane che può avere il mantello in diversi colori, vive per molto tempo (anche vent’anni) ed è perfetto per gli anziani perché dolce, intelligente, ricco di affetto. Ama ricevere attenzioni, è semplice da addestrare e richiede esercizio ogni giorno. Welsh Terrier. Cane di taglia media originariamente selezionato per la caccia, è un cane forte e molto indipendente. E’ una razza ideale per pensionati ancora attivi, perché p energico, amante del gioco, forte. Non è adatto per pensionati con limitate possibilità di movimento perché ha bisogno di fare ogni giorno un po’ di sport. Perfetto anche per i nipotini, giocherellone e dolce. Pomerania. Una razza piccola piccola e decisamente famosa, grazie al suo pelo morbidissimo che lo fa assomigliare ad un piccolo peluche. Questo cane vive bene in appartamento, è perfetto per gli anziani per il suo amore e la sua dedizione. E’ anche molto intelligente e forte di salute, un punto positivo in più. Cavalier King Charles Spaniel. Una razza di cane che diventa sempre più famosa: dolce, sempre affezionata al padrone, pesa poco ed è piccolo quindi è perfetto per tutte le case. La sua natura gentile, il suo affetto per il padrone lo rende perfetto per la compagnia, anche se è un cane da caccia. Il Cavalier si trova bene anche coi bambini e con altri animali, è molto alla mano e dolce. Maltese. Il Maltese è una razza di cane antica e regale, nota per la sua eleganza che lo porta a partecipare a concorsi di bellezza. Il loro pelo lungo, liscio come seta, lo rende splendido ma anche bisognoso di cure. Il Maltese è perfetto per chi voglia un cane da compagnia che non richieda troppo esercizio fisico. Schnauzer. Perfetto cane da compagnia, molto diffuso in Germania, questo cane è presente in tre taglie dalla standard (gigante) a quella in miniatura. Questi cani sono perfetti per persone anziane, che vogliano un cane socievole, di compagnia, intelligente ed affettuoso. Lo Schnauzer è sempre ben disposto verso tutti, ha una personalità dolce ed amorevole. Boston Terrier. Questo cane, conosciuto anche col soprannome di ‘gentiluomo americano’, è di medie dimensioni. Vive bene in casa, è un perfetto animale da compagnia. Il Boston Terrier è perfetto per gli anziani in quanto richiede poco esercizio fisico, poca pulizia del pelo, ed è un cane non agitato, tranquillo. Porta amore e baci in quantità, è affezionato, dolce e fedele. Barboncino. Altro cane presente in diverse razze e taglie, a seconda delle esigenze, il Barboncino è un cane famoso per la bellezza, il pelo soffice, ma anche per l’intelligenza. Cane semplice da addestrare, buono per natura, perfetto per coloro che possano dedicargli un po’ di tempo al giorno per muoversi. Carlino. Il carlino è un cane assolutamente adorabile, dolce, con quel musetto schiacciato che è il simbolo della razza. Ci sono carlini quasi di tutti i colori, con la caratteristica coda a ricciolo. Sono cani che si affezionano molto al loro padrone, dolci, quasi mai aggressivi, un po’ lazzaroni e quindi anche per chi non possa dedicare tanto tempo all’esercizio del cane. Shih Tzu. Questa elegante razza di cane da compagnia è stata creata per stare con l’uomo in casa. Di piccola taglia, carattere dolcissimo ed amabile, non ha bisogno di fare tanta attività fisica. Questo cane è assolutamente affascinante, è buono e dolce anche con gli estranei. Questo è il cane perfetto per gli anziani: buono, fedele, mai aggressivo, che non richiede molta attività fisica.